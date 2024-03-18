Львівські музеї та театри пропонують безкоштовні відвідини донорам крові

У Львові стартувала акція "Наповнення", в якій всім охочим пропонують стати донором крові й отримати безкоштовне відвідування культурних подій – вистав, виставок, концертів чи екскурсій.

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Акція стартувала у День українського добровольця, 14 березня, й триватиме місяць – до 14 квітня. Протягом цього часу усі донори, які здаватимуть кров у Львівському обласному центрі служби крові або Міському банку крові, зможуть обрати культурну подію, яку зможуть відвідати.

Ідея "Наповнення" належить львівському Інституту стратегії культури. Минулого року таку акцію в місті провели вперше.

За словами директорки ІСК Юлії Хомчин, "Наповнення" – про вдячність та об'єднання дієвців довкола промоції донування крові. "Ми, люди культури, представники різних культурних інституцій об'єднуємось, щоб допомогти нашим медикам рятувати життя військових і цивільних, які постраждали у цій війні. Акція "Наповнення" покликана виховувати у суспільстві культуру донорства крові та готовності допомагати рятувати життя інших", – зазначила вона.

Загалом до акції приєдналося 30 культурних установ Львова та області. Серед них – театр "І люди, і ляльки", директор якого Олекса Кравчук в перший день повномасштабного вторгнення приєднався до війська. "На моїх очах побратими втрачали життя, тому що їм не вистачило крові. Сьогодні донування крові – це наш з вами бойовий комплект. Маємо піклуватися про тих, хто нас захищає", – підкреслив Кравчук.

Театр "І люди, і ляльки" / Facebook

Також у списку Львівський музей-скансен, Я Галерея, Львівський музичний музей Соломії Крушельницької, Львівський органний зал, Jam Factory Art Center, Львівський історичний музей, Львівський палац мистецтв, муніципальний музей "Територія терору", Історико-краєзнавчий музей у Винниках, заповідник "Тустань", Дрогобицька солеварня, Музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, Державний заповідник "Нагуєвичі" та багато інших.

Jam Factory Art Center / Facebook

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.