Львівські музеї та театри пропонують безкоштовні відвідини донорам крові
У Львові стартувала акція "Наповнення", в якій всім охочим пропонують стати донором
крові й отримати безкоштовне відвідування культурних подій – вистав, виставок,
концертів чи екскурсій.
Акція стартувала у День українського добровольця, 14
березня, й триватиме місяць – до 14
квітня. Протягом цього часу усі донори, які здаватимуть кров у Львівському
обласному центрі служби крові або Міському банку крові, зможуть обрати
культурну подію, яку зможуть відвідати.
Ідея "Наповнення" належить львівському Інституту
стратегії культури. Минулого року таку акцію в місті провели вперше.
За словами директорки ІСК Юлії Хомчин, "Наповнення"
– про вдячність та об'єднання дієвців довкола промоції донування крові. "Ми, люди культури, представники різних
культурних інституцій об'єднуємось, щоб допомогти нашим медикам рятувати життя
військових і цивільних, які постраждали у цій війні. Акція "Наповнення"
покликана виховувати у суспільстві культуру донорства крові та готовності допомагати
рятувати життя інших", – зазначила вона.
Загалом до акції приєдналося 30 культурних установ Львова та
області. Серед них – театр "І люди, і
ляльки", директор якого Олекса Кравчук в перший день
повномасштабного вторгнення приєднався до війська. "На моїх очах побратими втрачали життя, тому що їм не вистачило крові.
Сьогодні донування крові – це наш з вами бойовий комплект. Маємо піклуватися
про тих, хто нас захищає", – підкреслив Кравчук.
Також у списку Львівський музей-скансен, Я Галерея,
Львівський музичний музей Соломії Крушельницької, Львівський органний зал, Jam Factory Art Center, Львівський історичний
музей, Львівський палац мистецтв, муніципальний музей "Територія терору", Історико-краєзнавчий музей у Винниках, заповідник "Тустань", Дрогобицька солеварня, Музично-драматичний театр імені
Юрія Дрогобича, Державний заповідник "Нагуєвичі" та багато інших.
З повним списком можна ознайомитися за
посиланням.