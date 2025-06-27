У Львові уніфікують поховання захисників у вигляді козацьких хрестів
У Львові пропонують уніфікувати поховання захисників та захисниць і затвердити стандарт надгробних знаків на усіх кладовищах міста та приєднаних населених пунктів.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
На зустрічі з родинами загиблих захисників та захисниць обговорили варіант могил у формі козацьких хрестів, виготовлених з бетону тераццо із вкрапленням мармуру.
"У центрі хреста буде металева плита з портретом воїна, вигравійованим на нержавіючому металі. Також зазначатимуть рід військ, звання, ім’я, роки життя, підрозділ і напис: «За Україну! За її волю!».
Для нехристиянських поховань передбачена прямокутна форма пам’ятника з тими ж деталями", - додали в міськраді.
Як додатковий елемент на могилах встановлюватимуть QR-код із посиланням на цифрову сторінку спогадів про Захисника. Поряд з похованням висаджуватимуть вічнозелені рослини на вибір родини.
Памʼятники виготовлятимуть коштом громади, за вже затвердженим проєктом Меморіалу Героїв України. Саме такі хрести встановлять на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі.
У міськраді уточнили, що родини мають право встановити індивідуальний пам'ятник, втім фінансування з міського бюджету передбачене лише для типового варіанту Меморіалу.
Догляд за могилами забезпечуватиме місто.
Меморіалізація українських захисників у Львові
Наприкінці травня у Львові міська рада презентувала фінальний проєкт Меморіального комплексу, над яким рік працювали архітектори разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями з меморіалізації.
На вході до Меморіалу Героїв викарбують слова загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова: "Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім – імена".
Меморіальний комплекс складатиметься з церемоніальної зони, простору поховань, Стіни пам’яті з іменами та портретами загиблих та тих, кого не вдалося поховати.