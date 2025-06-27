У Львові уніфікують поховання захисників у вигляді козацьких хрестів

У Львові пропонують уніфікувати поховання захисників та захисниць і затвердити стандарт надгробних знаків на усіх кладовищах міста та приєднаних населених пунктів.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

На зустрічі з родинами загиблих захисників та захисниць обговорили варіант могил у формі козацьких хрестів, виготовлених з бетону тераццо із вкрапленням мармуру.

Візуалізація пам'ятників у вигляді козацьких хрестів Львівська міська рада

"У центрі хреста буде металева плита з портретом воїна, вигравійованим на нержавіючому металі. Також зазначатимуть рід військ, звання, ім’я, роки життя, підрозділ і напис: «За Україну! За її волю!».

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Для нехристиянських поховань передбачена прямокутна форма пам’ятника з тими ж деталями", - додали в міськраді.

Як додатковий елемент на могилах встановлюватимуть QR-код із посиланням на цифрову сторінку спогадів про Захисника. Поряд з похованням висаджуватимуть вічнозелені рослини на вибір родини.

Памʼятники виготовлятимуть коштом громади, за вже затвердженим проєктом Меморіалу Героїв України. Саме такі хрести встановлять на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі.

У міськраді уточнили, що родини мають право встановити індивідуальний пам'ятник, втім фінансування з міського бюджету передбачене лише для типового варіанту Меморіалу.

Догляд за могилами забезпечуватиме місто.

Меморіалізація українських захисників у Львові

Наприкінці травня у Львові міська рада презентувала фінальний проєкт Меморіального комплексу, над яким рік працювали архітектори разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями з меморіалізації.

На вході до Меморіалу Героїв викарбують слова загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова: "Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім – імена".

Меморіальний комплекс складатиметься з церемоніальної зони, простору поховань, Стіни пам’яті з іменами та портретами загиблих та тих, кого не вдалося поховати.