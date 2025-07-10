У мережі показали трейлер до другого сезону "Венздей"

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував новий трейлер другого сезону "Венздей", перша частина якого вийде вже 6 серпня.

Головна героїня – Венздей Аддамс, яку грає Дженна Ортега, повертається до школи "Невермор". Тут вона знайомиться з новим керівником школи та купою її фанаток, після того, як у першому сезоні вона розкрила справу з загадковими вбивствами та запобігла небезпеці для інших учнів.

У новому сезоні Венздей намагатиметься врятувати свою сусідку Енід Маєрс, яку грає Емма Маєрс від загибелі. У трейлері у головної героїні обличчя залите чорними сльозами – вона бачить видіння.

"Я знаю, що означають ці сльози. Що ти бачила?" – запитує мати Венздей, Мортіша, яку грає Кетрін Зета-Джонс.

"Енід помирає, і це все моя вина", – відповідає Венздей.

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Далі нам показують Венздей на цвинтарі поруч із надгробком, на якому написано: "На згадку про Енід Сінклер". Раптово з'являється Енід та починає душити Венздей руками з криком: "Я померла через тебе!".

У трейлері є відсилка до відео перших шести хвилини другого сезону, де Венздей сидить за столом із зав’язаними руками та кляпом у роті

У цьому уривку показали як Венздей влітку вистежила серійного маніяка завдяки своїм видінням, аже поки сама не опинилася у його пастці. Вона сидить зв’язана за столом серед ляльок у підвалі, аж доки її не врятує вірний друг – рука Річ.

Також режисери показують, що в новому сезоні ми більше бачитимемо родину Венздей, а її молодший брат також вступить до "Невермор".

Перша частина сезону вийде 6 серпня, а друга – 3 вересня.

Прем’єра першого сезону відбулася 23 листопада 2022 року. За перший тиждень серіал зібрав 341,23 мільйона годин перегляду. Серед режисерів Тім Бертон.

У першій частині Венздей розслідувала вбивства, які відбувалися у школі.

Другий сезон знімали в Ірландії. До акторського складу також долучилася Леді Гага.