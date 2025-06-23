У Києві прозвучить уривок опери "Матері Херсона", яку готують для ньюйоркської Метрополітен-опера ВИПРАВЛЕНО

Виправлено 24.06.25 о 09:02

У вівторок, 24 червня, на сцені столичної Національної опери прозвучить концерт Національного академічного симфонічного оркестру та ансамблю солістів "Київська камерата".

Про це на пресконференції у Києві повідомив директор Метрополітен-опера Пітер Гелб.

"Програма концерту відкриється П’ятою симфонією Бетховена, яка стала символом британського спротиву нацизму під час Другої світової війни. Оскільки Україна сьогодні переживає подібну ситуацію, війну з путінською Росією, ця музика надзвичайно точно підкреслює незламність українського народу.

Наступного сезону опера "Матері Херсону" буде поставлена в Метрополітен-опера, а також у 2026 році – в Польській національній опері.

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Отже, замість того, щоб знищити українську культуру, ганебне вторгнення Путіна, навпаки, стимулює появу нових українських мистецьких творів", – наголосив Гелб.

Музиканти гратимуть під орудою Кері-Лінн Вілсон, головної диригентки "Київської камерати" та засновниці Ukrainian Freedom Orchestra. Кері є також дружиною Пітера Гелба. Подружжя має українське коріння. Родина Кері-Лінн походить з Буковини, а Пітера – із Закарпаття.

У програмі концерту прозвучать: Симфонія № 5 Густава Малера та Скрипковий концерт № 4 Мирослава Скорика.

Про підтримку України в Метрополітен-опера

Із початку повномасштабного вторгнення Метрополітен-опера активно підтримує Україну. Зокрема, керівництво припинило співпрацю з примадонною опери, путіністкою Анною Нетребко. В Мет-опері виступав колектив Ukrainian Freedom Orchestra, створений канадсько-американською диригенткою Кері-Лін Вілсон на підтримку України.

Постановка "Матері Херсона" розповідає про депортованих росіянами дітей під час окупації. А також про їхніх мам, що відправляються повернути дітей.

Творцями опери є український композитор Максим Коломієць та американський драматург Джордж Брант. Як зазначили творці, сюжет заснований на реальних історіях жінок з Херсона, які перетинали лінію фронту, щоб визволити своїх дітей з фільтраційних таборів у тимчасово окупованому Криму.

Одну з головних ролей виконає сопрано Ерін Морлі, диригенткою стане Кері-Лінн Вілсон, а постановницею польська режисерка Барбара Висоцька.

"Ми не хочемо, щоб світ забував про те, що відбувається. Це наш художній спосіб нагадати про трагедію", – заявив під час першої презентації постановки генеральний директор Метрополітен-опера Пітер Гелб.

Примітка. У попередній версії тексту було вказано хибну інформацію про показ уривку опери "Матері Херсона". Насправді показ відбудеться під час туру Ukrainian Freedom Orchestra у серпні 2025 року.

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