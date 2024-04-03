У Парижі вилучили картини Малевича, які вважають викраденими у колекціонера

Французькі судові виконавці вилучили з паризького сховища понад 100 робіт художників-авангардистів. Серед них і картини Казимира Малевича. Вони підозрюють, що твори були вкрадені у приватного колекціонера.

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Юридична фірма з Франкфурта Dentons стверджує, що ці твори належать її клієнту – бізнесмену та інвестору палестинського походження Усману Хатібу, пише The Art Newspaper.

Колекцію оцінюють у понад 100 мільйонів євро (108 мільйонів доларів). Хатіб стверджує, що її викрали у грудні 2019 року з орендованого ним сховища у Вісбадені (Німеччина).

Серед вилучених творів – роботи російських художників Василя Кандинського та Наталії Гончарової, а також українського художника Казимира Малевича. Втім, видання називає Малевича також російським авангардистом.

Це не перша знахідка творів з викраденої колекції Хатіба. Минулого року судові виконавці вилучили зі сховища у Франкфурті картини, які колекціонер також називав своїми.

Загалом Хатіб стверджує, що втратив близько 900 творів мистецтва по всьому світу. За словами його сина Кастро Бен Леон Лоуренс Джейюсі, який займається пошуками зниклої колекції, деякі роботи у минулому році були продані на аукціонах в Ізраїлі, Франції та Монако.

У 2015 році Хатіб придбав 871 роботу в ізраїльського арт-дилера Іцхака Заруга, який керував галереєю у Вісбадені. Втім, після угоди місцева прокуратура конфіскувала роботи, бо вважала їх підробками. У 2019 році влада повернула Заругу колекцію, яка також включала частину картин, які придбав Хатіб. А через якийсь час твори мистецтва пропали зі сховища Хатіба у Вісбадені.

Син Хатіба стверджує, що знає крадія і намагався домовитися про повернення колекції, але безрезультатно. Більше того, роботи почали з'являтися на аукціонах. Тож родина звернулася до суду. "Ми будемо переслідувати зловмисників по всьому світу. Ми продовжимо повертати нашу власність", – сказав Джейюсі.