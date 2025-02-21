У Полтаві міськрада погодила перенесення двох пам'ятників Петру І

Полтавська міська влада погодила демонтаж та перенесення двох пам'ятників Петру І – на території музею Полтавської битви та на місці його відпочинку біля Спаської церкви. Також знімуть табличку на пам'ятнику коменданту Келіну та захисникам Полтави.

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Рішення ухвалили у четвер, 20 лютого, на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Рішення щодо очищення публічного простору від імперських пам'ятників підтримали 11 присутніх членів виконкому.

Підніжжя пам'ятника Келіну Дарка Дригола

"Пам'ятник Петру І та пам'ятний знак на місці його відпочинку будуть перенесені. Також буде знято інформаційну табличку та переосмислено монумент коменданту Келіну. Ці об'єкти не були створені для вшанування Полтави чи її жителів. Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію", – розповіла секретар виконкому Катерина Ямщикова.

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Наразі невідомо, куди саме будуть перенесені демонтовані пам'ятники. Повідомляється лише, що кошти на перенесення виділить невідомий меценат.

Що передувало

8 вересня 2022 року експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала демонтувати три монументи у Полтаві: Монумент Слави у Корпусному парку, пам'ятник на місці відпочинку Петра I та захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну.

Місцева влада підготувала облікову документацію і направила її до Мінкульту. Але не особливо наполягала на нагальності питання.

"Дискусії про те, що робити з російськими імперськими пам'ятками в просторі міста, точаться в Полтаві не перший рік. Та запеклими їх не назвеш – вони зрідка полишають вузькі кола активістів і дослідників. І колона, і пам'ятник спочинку Петра цілком вільно циркулюють у масовій свідомості без особливих "переозначень", - писала раніше дослідниця Дарка Дригола в статті для УП.Культура.

18 жовтня 2024 року парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики провів виїзне засідання в Полтаві. Тоді місто також відвідав міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.

За кілька тижнів комітет рекомендував Мінкультури переглянути статус полтавських споруд звеличення російського царя Петра I і перемоги росіян у Полтавській битві 1709 року. А міську владу – демонтувати ці пам’ятники після. Встановили і дедлайн – 1 березня 2025 року.

31 січня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій виключило 15 об'єктів культурної спадщини Полтави з Державного реєстру нерухомих пам'яток. Це пам'ятники, пов'язані з подіями Полтавської битви та імперською історією міста.



