У РФ порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана

У Росії порушили кримінальну справу проти українського письменника, волонтера, фронтмена гурту "Жадан і собаки" та військовослужбовця Сергія Жадана.

Про це повідомив сам Сергій Жадан у Facebook, розмістивши скриншоти сторінки так званого "Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області". Також ця інформація є на ворожому сайті ZOV, діяльність якого в Україні заборонена.

Сергія Жадана в цій інформації називають "ідеологічним натхненником незаконного збройного формування України". Додають скриншотів зі зборами на сторінках Сергія в соцмережах і "висувають звинувачення" у "фінансуванні тероризму, публічних діях, що дискредитують збройні сили РФ та фінансуванні диверсійної діяльності".

У листі зазначається, що "слідчим відділом Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області відкрита кримінальна справа щодо військовослужбовця незаконного озброєного формування "13-а НГУ "Хартія" Жадана Сергія Вікторовича".

Окупанти закидають українському письменнику співпрацю з керівником 13-ї бригади НГУ "Хартія" Всеволодом Кожемякою та заснування "Радіо Хартія", яке називають "пропагандистським". Сергія Жадана також ніби-то оголошено у розшук в РФ.

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Сам Жадан у відповідь написав: "Я люблю свою роботу".

Росія порушила кримінальну справу проти Сергія Жадана Сергій Жадан / Facebook

На початку червня 2024 року Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав Національної гвардії. Окрім служби Сергій продовжує волонтерську діяльність – збирає кошти для закупівлі техніки військовим, виступає з благодійними концертами тощо.

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