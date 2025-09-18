Трамп наказав видалити фото останнього раба в одному з національних парків США

У Сполучених Штатах адміністрація Дональда Трампа наказала одному з національних парків видалити інформацію про рабство. Зокрема, прибрати фотографію останнього раба, яка ніби то є "руйнівною ідеологією", що принижує історичних американців.

Про це повідомляє The Washington Post.

Йдеться про світлину, зроблену у 1863 році, яка стала культовою у своїй епосі. На ній зображено чоловіка на ім'я Пітер, який втік з плантації в Луїзіані. Спина темношкірої людини була повністю вкрита шрамами від побиття батогом.

У той час це зображення широко розповсюджувалося, як доказ жорстокої поведінки до рабів. Фотографія отримала неофіційну назву "Побита спина".

У газеті не зазначили, у якому саме парку приберуть світлину. Посилаючись на анонімні джерела, медіа пише, що це один з кількох парків, на які вплинув наказ Трампа, спрямований проти знаків та експонатів, пов’язаних з рабством.

Фотографія, яку Дональд Трамп хоче прибрати з парку, через те, що вона спотворює уявлення про корінних американців washingtonpost.com

Працівники Служби національних парків тлумачать цей указ, застосовуючи до нього терміни про расизм, сексизм, рабство, права ЛГБТ або переслідування корінних народів.

Двоє людей, обізнаних із ситуацією, повідомили видання, що прибирання інформації та вивісок буде у Національному історичному парку Харперс-Феррі у Західній Вірджинії.

Також, за їхньою інформацією, постраждати може будинок у Національному історичному парку Незалежності Філадельфії. У ньому перший президент США Джордж Вашингтон тримав дев’ять людей у рабстві.

Про парк у Філадельфії Дональд Трамп згадує в оприлюдненому наприкінці березня розпорядженні проти музеїв, які належать Смітсонівському інституту. За словами президента США, експозиція парку поширює уявлення про те, що "Америка нібито расистська".