Усі розділи
Підтримати УП

Бажали "здохнути", бо він "тварина, а не людина". "Човен" скасував презентацію книги через погрози

Дар'я Лобанок — 18 вересня, 10:14
Бажали здохнути, бо він тварина, а не людина. Човен скасував презентацію книги через погрози
Книга через, яку авторці та видавництву стали погрожувати
Видавництво "Човен" у Facebook

У Львові скасували презентацію книги-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" через погрози. 

Про це повідомляє видавництво "Човен", яке організовувало подію.

"Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події", – йдеться у повідомленні.

У видавництві написали, що погрози стали надходити на тлі новин про трагедію, що сталася в США з українкою Іриною Заруцькою.

Наразі "Човен" обмежив коментарі на сторінці у Facebook, однак деякі з них залишилися.

РЕКЛАМА:
Скриншот коментарів на Facebook під повідомленням, де видавництво Човен запрошує українців на презентацію книги
Скриншот коментарів на Facebook під повідомленням, де видавництво "Човен" запрошує українців на презентацію книги
Видавництво "Човен" Facebook

"Човен" наголосив, що книгу написали восени 2024 року, а друком вона вийшла на початку липня 2025 року. Книга ніяк не пов’язана з вбивством українки.

"Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів саме в час російської агресії проти України.

Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри", – зазначили у видавництві.

Спочатку надходили лише онлайн негативні коментарі, однак потім вони переросли у дзвінки з погрозами. Зокрема, до видавництва телефонував анонім, який запитував "як краще вбивати нег…в – вішати чи розстрілювати". "Човен" звернувся до СБУ у Львівській області.

Також погрози отримували авторка книги Оксана Брюховецька та один із героїв книги – американський журналіст Террелл Старр, який мав бути на презентації і який третій рік поспіль працює в Україні. Українці телефонували і бажали йому "здох…ти", тому що він "твар…на", а не людина.

Книга "Голоси BLM" розповідає історії про боротьбу за гідність, за право бути собою, додали у видавництві.

"Якщо невдовзі ви знову читатимете у світових медіа, що українці – нація ксенофобів, расистів, антисемітів, то варто пам’ятати, що після кожної такої ситуації це буде складніше спростувати друзям і прихильникам України", – наголосили у "Човні".

Авторка книги Оксана Брюховецька чотири роки прожила в США. Працювати над цією книгою вона почала ще у 2020 році, коли в Америці розпочалася пандемія та розпал протестів Black Lives Matter, після того, як білий офіцер поліції зумисно вбив чорного чоловіка на ім’я Джордж Флойд, і які підтримали в багатьох країнах світу.

Книга складається з численних інтерв’ю, які провела Оксана. Кожен герой розповідає власну історію, через яку розгортається історія сьогодення Сполучених Штатів.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!
Реклама:

Головне сьогодні