Бажали "здохнути", бо він "тварина, а не людина". "Човен" скасував презентацію книги через погрози

У Львові скасували презентацію книги-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси Black Lives Matter" через погрози.

Про це повідомляє видавництво "Човен", яке організовувало подію.

"Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події", – йдеться у повідомленні.

У видавництві написали, що погрози стали надходити на тлі новин про трагедію, що сталася в США з українкою Іриною Заруцькою.

Наразі "Човен" обмежив коментарі на сторінці у Facebook, однак деякі з них залишилися.

РЕКЛАМА:

Скриншот коментарів на Facebook під повідомленням, де видавництво "Човен" запрошує українців на презентацію книги Видавництво "Човен" Facebook

"Човен" наголосив, що книгу написали восени 2024 року, а друком вона вийшла на початку липня 2025 року. Книга ніяк не пов’язана з вбивством українки.

"Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів саме в час російської агресії проти України.

Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри", – зазначили у видавництві.

Спочатку надходили лише онлайн негативні коментарі, однак потім вони переросли у дзвінки з погрозами. Зокрема, до видавництва телефонував анонім, який запитував "як краще вбивати нег…в – вішати чи розстрілювати". "Човен" звернувся до СБУ у Львівській області.

Також погрози отримували авторка книги Оксана Брюховецька та один із героїв книги – американський журналіст Террелл Старр, який мав бути на презентації і який третій рік поспіль працює в Україні. Українці телефонували і бажали йому "здох…ти", тому що він "твар…на", а не людина.

Книга "Голоси BLM" розповідає історії про боротьбу за гідність, за право бути собою, додали у видавництві.

"Якщо невдовзі ви знову читатимете у світових медіа, що українці – нація ксенофобів, расистів, антисемітів, то варто пам’ятати, що після кожної такої ситуації це буде складніше спростувати друзям і прихильникам України", – наголосили у "Човні".

Авторка книги Оксана Брюховецька чотири роки прожила в США. Працювати над цією книгою вона почала ще у 2020 році, коли в Америці розпочалася пандемія та розпал протестів Black Lives Matter, після того, як білий офіцер поліції зумисно вбив чорного чоловіка на ім’я Джордж Флойд, і які підтримали в багатьох країнах світу.

Книга складається з численних інтерв’ю, які провела Оксана. Кожен герой розповідає власну історію, через яку розгортається історія сьогодення Сполучених Штатів.