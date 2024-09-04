Зірка фільму "Люди Ікс" зібрав понад 1 млн грн для українських дітей

У США відбувся благодійний аукціон мистецтва, на якому вдалося зібрати 1,3 мільйона гривень для українських дітей, що постраждали від війни в Україні. Кошти спрямують на допомогу через організацію, засновану зіркою фільмів "Люди Ікс" Лієвом Шрайбером.

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Благодійний захід, організований галереєю "Мрія", відбувся в маєтку актора Скотта Бакстера в Іст-Гемптоні, повідомили УП.Культура організатори.

На виставці були представлені картини Сальвадора Далі, Енді Воргола, а також роботи українських митців із колекції галереї "Мрія" та Rukh Art Hub. Також гості могли послухати виступи джаз-бенду українського піаніста Фіми Чупахіна та діджейки Анастасії Бондаренко.

Захід відбувся в маєтку актора Скотта Бакстера Dinara Khairova

Першу картину цього вечора – "У розквіті №6" художниці Даші С. Кандинської, яка є нащадком династії Кандинських, народилася в Києві, а зараз живе у Швейцарії – придбала дизайнерка Джулія Гаарт.

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Також вона розповіла присутнім, що минулоріч відвідувала Україну: "Минулого року я розпочала свій рік у Бахмуті. У 2023 році я приїхала з групою з семи людей. Ми купили сім машин швидкої допомоги у Великій Британії, де кермо з іншого боку. Я ніколи не водила швидку, не їздила з правого боку і ніколи не бувала у зруйнованій війною країні. Що може піти не так? Тож ми взяли сім швидких і вирушили на передову. Ми також взяли iPad, інсулін та інші необхідні речі, щоб допомогти людям в Україні".

Дизайнерка Джулія Гаарт Alex Radomskiy

Гаарт зазначила, що українці – "борці за свободу нашого часу".

"Вони не борються за владу чи багатство; вони борються за право жити з самостійністю та самовизначенням. Коли я вперше була на передовій, там не було тепла, зв'язку, я жила у казармі з солдатами і кілька разів потрапляла під обстріл. Дух боротьби був невимовно сильний: "ми боремося за свободу!". Вони борються за свободу нашого часу", – додала вона.

Одна з робіт, представлених на виставці Dinara Khairova

Зібрані на заході кошти будуть спрямовані на допомогу українським дітям через організацію BlueCheck Ukraine, засновником якої є актор Лієв Шрайбер. Він не зміг особисто бути присутнім, відтак передав подяку гостям.

"Те, за що борються українці, – це право на існування і можливість виховувати своїх дітей українцями. Російська спроба стерти українську ідентичність, яка має глибокі корені в історії культурного придушення, робить це збереження ще актуальнішим. Українці відновлюють свою культуру з новою силою і демонструють неймовірну стійкість. Зараз як ніколи важливо, щоб ми продовжували допомагати нашим братам і сестрам в Україні, адже вони захищають демократію в Європі та у світі загалом", – зазначив Шрайбер.