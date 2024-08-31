"Першовересневий двіж": в Україні запустили збір коштів на тимчасову школу на Дніпропетровщині

Благодійний фонд savED оголосив про початок благодійної акції "Першовересневий двіж", метою якої є облаштування тимчасової школи на Дніпропетровщині.

Вона об’єднала 50 українських гастробізнесів з різних куточків України, повідомили "УП. Життя" у savED.

"Завітайте в один із закладів-учасників, оберіть акційну страву чи напій – частина від їхньої вартості буде перерахована на облаштування тимчасової школи в Апостоловому, що на Дніпропетровщині", – зазначають у фонді.

У липні 2022 року під час масованого ракетного обстрілу Росія знищила усі три місцеві школи. Команда savED та українські бізнеси збирають кошти, аби перетворити тамтешній будинок культури на навчальні приміщення, укомплектувавши простір усім необхідним для проведення уроків, зокрема зручними меблями та дидактикою.

Руйнування ліцею в Апостоловому Фото: savED

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Завдяки акції 2700 місцевих дітей зможуть повернутися за шкільні парти.

"Ворог прицільно знищує освітню інфраструктуру, як наприклад усі три школи в Апостоловому на Дніпропетровщині, аби позбавити Україну майбутнього.

Тож спеціально до 1 вересня ми обʼєдналися з українськими бізнесами, аби нагадати, що освіта – на часі і відновлювати її потрібно вже зараз", – каже Інна Дзиндра, координаторка проєкту, менеджерка партнерств savED.

Ліцей в Апостоловому Фото: savED

У Києві до акції долучилися:

заклади Mimosa Family Group (серед них – Mimosa Brooklyn Pizza, "Чайка", Fish&Pussycat, Mosa by Mimosa та Зустріч);

"Косатка";

всі три "Привіти" – китайський, японський та тайський;

"Каштан";

Pie Spot;

Coffee records;

"Італійська редакція";

Spicy No Spicy; Odesa; "Бути Софі"; "Багряний"; "Будинок великого дива"; "Світ кави"; "Публіцист"; "Зустріч"; Vagabond.

Також до "Першовересневого двіжу" долучилися:

"НЕ культурні";

фешн-бренд Kachorovska;

бренд подарунків Orner;

виробник настільних ігор Players get ready.

Серед львівських закладів акцію підтримали 11 закладів:

Black Honey Lviv;

"Криївка";

"Копальня кави";

Grand Cafe Leopolis;

"Cheese Bakery;

"Кавʼярня Старого Лева";

"Кава. Книги. Вініл";

Республіка Саду".

У Чернігові та Одесі за Апостолове двіжуватимуть:

бар "Просвіток";

Mimosa Одеса;

мережа "Каппі".

У деяких закладах акція діятиме кілька днів, в інших – кілька тижнів. Детальну інформацію про це можна знайти на сторінках закладів у соцмережах.

На початку червня благодійний фонд savED оголосив про початок літньої кампанії "Двіжуй за дітей" для залучення підтримки для облаштування укриттів та тимчасових шкіл у деокупованих громадах.