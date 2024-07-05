У Танзанії ув'язнили художника за відео спалення портрета президентки у TikTok

Художника з Танзанії Шадрака Чаулу засудили до двох років ув'язнення або штрафу в розмірі 2 тисяч доларів. Менше тижня тому він виклав у TikTok відео спалення фотографії президентки Танзанії Самії Сулуху-Хассан.

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24-річного художника заарештували за те, що він зняв та поширив відео, на якому спалює фотографію президентки та ображає її. Зрештою опублікований 30 червня ролик став вірусним у TikTok, повідомляє ВВС.

На відео чоловік обливає портрет рідиною та кидає у вогнище Скріншот з відео

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Начальник місцевої поліції Бенджамін Кузага повідомив журналістам, що художника звинувачують у спаленні портрета президента й поширенні образливого контенту в Інтернеті. Він зазначив, що це нетипово для танзанійців – "ображати наших національних лідерів".

Затримання Чаулу викликало юридичні та суспільні суперечки. Деякі юристи заявили, що немає закону, за яким спалення портрета президента вважається злочином. І хоча вчинок викликав обурення великої частини суспільства, деякі користувачі соціальних мереж розпочали кампанію зі збору коштів для сплати штрафу, щоб художник міг вийти з в'язниці.

Шадрак Чаула @MalisaGJ_ / Twitter

У четвер суддя Шамла Шехагіло визнав Чаулу винним у поширенні відео в TikTok, звинувативши його у порушенні кіберзаконодавства країни. Той визнав скоєння злочину та не став захищати себе в суді.

Під час розгляду справи прокурор закликав суд призначити "порушникові" суворе покарання, щоб утримати інших від "неповаги" до президентки.