Картину Густава Клімта, яку протягом століття вважали втраченою, виставлять на аукціон
Картину "Портрет фрейляйн Лізер" (Portrait of Fräulein Lieser) австрійського художника-графіка Густава Клімта продадуть на аукціоні у Відні.
Торги пройдуть 24 квітня, повідомляють аукціонний дім Im Kinsky та BBC.
Вартість картини оцінюють у 50 мільйонів євро (53 мільйони доларів), але очікується, що її продадуть за вищу ціну.
Відомо, що Клімт розпочав роботу над "Портретом фрейляйн Лізер" у 1917 році – за рік до смерті – і не встиг її завершити. Після цього портрет передали родині, яка його замовила. А з 1925 року його доля була невідомою.
Між мистецтвознавцями точаться суперечки про те, ким була жінка, зображена на картині, і що сталося з портретом під час нацистської епохи.
За однією з версій, Клімт намалював одну з дочок Адольфа або Юстуса Лізерів – братів із заможної родини єврейських промисловців.
Мистецтвознавці Томас Наттер і Альфред Вайдінгер переконані, що на картині зображена Маргарита Констанція Лізер – дочка Адольфа Лізера.
Але фахівці віденського аукціонного дому Im Kinsky припускають, що на картині також може бути зображена одна з двох дочок Юстуса Лізера та його дружини Генрієтти.
Генрієтта, яку називали Ліллі, була покровителькою сучасного мистецтва. Вона загинула в концтаборі Аушвіц під час Голокосту. А її доньки, Хелен та Енні, вижили під час Другої світової війни.
Також відомо, що картина належала єврейській родині, натомість імена теперішніх власників не розголошують, кажуть в BBC.
Згідно з Вашингтонськими принципами (міжнародною угодою, що передбачає повернення нащадкам мистецьких творів, які нацисти викрали у їхніх предків), продаж картини відбувається від імені власників і спадкоємців Адольфа та Генрієтти Лізерів.
Нагадаємо, у варшавському музеї знайшлась картина Ван Гога.