Картину Густава Клімта, яку протягом століття вважали втраченою, виставлять на аукціон

Картину "Портрет фрейляйн Лізер" (Portrait of Fräulein Lieser) австрійського художника-графіка Густава Клімта продадуть на аукціоні у Відні.

Торги пройдуть 24 квітня, повідомляють аукціонний дім Im Kinsky та BBC.

Вартість картини оцінюють у 50 мільйонів євро (53 мільйони доларів), але очікується, що її продадуть за вищу ціну.

Відомо, що Клімт розпочав роботу над "Портретом фрейляйн Лізер" у 1917 році – за рік до смерті – і не встиг її завершити. Після цього портрет передали родині, яка його замовила. А з 1925 року його доля була невідомою.

Між мистецтвознавцями точаться суперечки про те, ким була жінка, зображена на картині, і що сталося з портретом під час нацистської епохи.

За однією з версій, Клімт намалював одну з дочок Адольфа або Юстуса Лізерів – братів із заможної родини єврейських промисловців.

Мистецтвознавці Томас Наттер і Альфред Вайдінгер переконані, що на картині зображена Маргарита Констанція Лізер – дочка Адольфа Лізера.

Але фахівці віденського аукціонного дому Im Kinsky припускають, що на картині також може бути зображена одна з двох дочок Юстуса Лізера та його дружини Генрієтти.

Генрієтта, яку називали Ліллі, була покровителькою сучасного мистецтва. Вона загинула в концтаборі Аушвіц під час Голокосту. А її доньки, Хелен та Енні, вижили під час Другої світової війни.

Також відомо, що картина належала єврейській родині, натомість імена теперішніх власників не розголошують, кажуть в BBC.

Згідно з Вашингтонськими принципами (міжнародною угодою, що передбачає повернення нащадкам мистецьких творів, які нацисти викрали у їхніх предків), продаж картини відбувається від імені власників і спадкоємців Адольфа та Генрієтти Лізерів.

Нагадаємо, у варшавському музеї знайшлась картина Ван Гога.