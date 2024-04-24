Нащадки данського магната продають його унікальну колекцію: вони чекали на це 100 років

Нащадки данського масляного магната Ларса Еміля Брууна продадуть його колекцію із 20 тисяч предметів вартістю 72 мільйони доларів.

Вони не могли зробити це 100 років, адже чоловік заповідав, що вона має залишатися недоторканою протягом століття, пише Bloomberg.

Перша світова війна залишила глибокий слід у пам'яті Ларса Еміля Брууна, тому він з обережністю ставився до збереження культурної спадщини Данії. Це спонукало його створити власну колекцію, яка мала стати резервною копією Королівської данської колекції монет і медалей.

"Це був своєрідний захист на випадок, якщо з існуючою колекцією щось станеться", – пояснив Браян Кендрелла, президент американської компанії Stack's Bowers, яка проводить аукціони, продаючи рідкісні екземпляри грошових валют.

Бруун вирішив, що якщо через 100 років національна колекція залишиться неушкодженою, його власну можна буде продати на аукціоні. Отримані кошти він заповів своїм нащадкам.

Протягом цього часу доступ до неї мали лише науковці, які зверталися з офіційним запитом, додав Кендрелла.

Експерти Stack's Bowers досі складають каталог колекції Брууна. За попередніми оцінками компанії, колекція налічує близько 20 тисяч предметів, зокрема 15 тисяч монет, 4 600 медалей і жетонів, 330 банкнот та 1 800 найменування книг (є і багатотомні видання). Монети та купюри походять переважно із Скандинавських країн.

Вартість цієї колекції становить 500 мільйонів датських крон (72 мільйони доларів), що відповідає сумі страхування. Кендрелла зазначає, що хоча страхувальні оцінки можуть бути завищеними, у цьому випадку "ціна є доволі обґрунтованою".

Через значний обсяг і специфічну тематику колекції, Stack's Bowers ще не визначилися з форматом аукціону та його цільовою аудиторією. Предмети продаватимуть протягом наступних кількох років.

Раніше ми розповідали, що румунські археологи знайшли майже 5 тисяч середньовічних монет.