Державі повернули частину Вишнівецького палацу на Тернопільщині

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики Національному заповіднику "Замки Тернопілля". Вона була розташована у частині приміщень Вишнівецького палацу.

Процес розгляду справи тривав два роки.

Як зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики, фабрика є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу, а отже має належати державі.

"Підприємство "Шкіргалантерея" свідомо використовувало документи, які втратили чинність.

Воно протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації", – стверджують у відомстві.

Наразі право оперативного управління закріплене за Національним заповідником "Замки Тернопілля", що належить до сфери управління МКІП.

Вишнівецький палац – це архітектурна пам’ятка XVIII століття стилю бароко. Розташований у селищі Вишнівець Збаразького району на Тернопільщині.

Нагадаємо, нещодавно суд повернув у державну власність Успенський собор на Черкащині.