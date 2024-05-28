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Державі повернули частину Вишнівецького палацу на Тернопільщині

Віра Шурмакевич — 28 травня, 15:05
Державі повернули частину Вишнівецького палацу на Тернопільщині
Вишнівецький палац відтепер належатиме державі
Міністерство культури та інформаційної політики

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики Національному заповіднику "Замки Тернопілля". Вона була розташована у частині приміщень Вишнівецького палацу.

Процес розгляду справи тривав два роки.

Як зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики, фабрика є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу, а отже має належати державі.

"Підприємство "Шкіргалантерея" свідомо використовувало документи, які втратили чинність.

Воно протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації", – стверджують у відомстві.

Наразі право оперативного управління закріплене за Національним заповідником "Замки Тернопілля", що належить до сфери управління МКІП.

Вишнівецький палац – це архітектурна пам’ятка XVIII століття стилю бароко. Розташований у селищі Вишнівець Збаразького району на Тернопільщині.

Нагадаємо, нещодавно суд повернув у державну власність Успенський собор на Черкащині.

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