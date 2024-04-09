Державі повернули санаторій на місці родинного маєтку Максимовича на Черкащині – ОГП

Смілянська прокуратура домоглася повернення державі комплексу будівель колишнього санаторію, розташованого у заповіднику "Михайлова гора" в селі Прохорівка, що на Черкащині.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, санаторій, який колись належав профспілковому об'єднанню "Укрпрофоздоровниця", був незаконно проданий жителю Київщини у 2020 році. Через відсутність належного догляду та інвестицій з боку власника, стан будівель погіршився.

"Аби зберегти санаторний комплекс прокуратура звернулася до суду з позовом про його витребування на користь держави. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Судове рішення прокуратура оскаржила в апеляційному порядку та довела незаконність вибуття майна", – йдеться у повідомленні.

Наразі суд постановив, що комплекс будівель колишнього санаторію, який розташований у парку-заповіднику "Михайлова гора", буде передано у власність держави.

Загалом санаторний комплекс, де колись розташовувався родинний маєток відомого українського науковця Михайла Максимовича, складається з 31 будівлі.

Їх звели у 1970-х роках на площі 2,6 тисячі квадратних метрів. Вартість комплексу – понад 300 мільйонів гривень.

"Колись Прохорівка була улюбленим місцем української інтелігенції. До маєтку Михайла Максимовича на Михайловій горі приїжджали Тарас Шевченко й Микола Гоголь", – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Саме в Прохорівці, у 1859 році, Кобзар провів свої останні вільні дні перед арештом. Через місяць його звільнили, але змусили покинути територію України.

Нагадаємо, суд повернув у державну власність Успенський собор на Черкащині.