У Єгипті археологи виявили старовинне місто, яке було центром раннього християнства

В оазисі Харґа в центральному Єгипті археологи виявили місто, яке датується раннім коптським періодом між III і VII століттями нашої ери.

Про це повідомляє Art News з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

На цій території розташовувалися дві церкви – найбільші будівлі в знайденому місті. Одна спроєктована в стилі базиліки, мала центральний неф, оточений бічними проходами. Друга – менша та прямокутна, містила внутрішні стіни з коптськими написами. Також археологи знайшли фреску із зображенням Ісуса Христа, який зцілює людей.

Окрім релігійних споруд, дослідники розкрили останки житлових будинків з глинобитної цегли та гробниці, виявили великі глиняні глечики, які колись використовувалися для зберігання зерна та їжі, а також печі, черепки кераміки, скляні та кам'яні артефакти.

У міністерстві заявили, що це місце було вперше заселене у III столітті до нашої ери, за часів правління Птолемеїв у Єгипті. Протягом наступних століть воно перетворилося на місто, яке стало центром раннього християнського життя. Багато будівель птолемеївського та раннього римського періодів були перепрофільовані в пізніші епохи.

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Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шериф Фатхі заявив, що це відкриття підкреслює різноманітність давньоєгипетської цивілізації у критичні та впливові історичні періоди, а також "поглиблює розуміння періоду релігійної трансформації в Єгипті та підкреслює толерантність і культурне й релігійне розмаїття, що характеризували єгипетську цивілізацію".

Копти є нащадкамидавніх єгиптян, які до арабської навали у VII столітті складали основне населення Єгипту. Одні з перших прийняли християнство, але внаслідок арабського завоювання асимілювалися з арабами. Коптська мова збереглась лише в церковних текстах, ті, хто зберіг християнство, переважною мірою належать до Коптської православної церкви.