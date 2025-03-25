У Єгипті знову знайшли гробницю царя. Він правив 3600 років тому

Єгипетсько-американська археологічна місія з Університету Пенсільванії у Філадельфії знайшла гробницю невідомого царя, який правив регіоном Абідос на півдні Єгипту 3600 років тому. Про це повідомило медіа Artnet.

Гробниця перебуває на глибині близько семи метрів і містить вапнякову поховальну камеру зі склепіннями з глиняної цегли. При вході по обидва боки залишилися імена єгипетських богинь Ісіди та Нефтіди. Зазначається, що їх часто зводили разом, оскільки Ісіда символізувала народження, а Нефтіда – смерть.

Дослідники вважають, що Абідоська династія існувала близько 1630-1539 років до нашої ери, коли північна частина Єгипту перебувала під владою гіксосів, а південна – кількох царів.

Ім’я царя залишилося невідомим. На думку археологів ім’я царя було записано у сценах намальованих на цегляній кладці вздовж входу, однак ієрогліфи були пошкоджені грабіжниками гробниць. Через це не вдалося прочитати ім’я царя.

Цар з цієї гробниці правив 3600 років тому news.artnet.com

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За словами генерального секретаря Вищої ради старожитностей Єгипту Мохамеда Ісмаїла Халеда, це відкриття дає нові наукові докази розвитку царських гробниць у некрополі на горі Анубіс, а також нову інформацію про царів Абідоської династії, яку найменше досліджували.

Певний час археологи навіть сумнівалися в існуванні династії, але після відкриття гробниці Сенебкая, одного з правителів Абідосу, ситуація змінилася.

У Єгипті знайшли другу гробницю цьогоріч news.artnet.com

Археологи продовжують досліджувати місцевість та припускають, що там можуть розташовуватися інші царські поховання тієї епохи, які допоможуть дізнатися ім’я власника гробниці.

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