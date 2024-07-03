У Запоріжжі знайшли мотику з рогу оленя, якій кілька тисяч років

Мешканець Запоріжжя знайшов на території місцевого урочища старовинну мотику, яка може належати до V-III тис. до н. е. Знахідку передали до Національного заповідника "Хортиця".

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Про це заповідник повідомив у своєму Telegram.

"Прибираючи сміття на косі біля знаменитого урочища Сагайдачне у лівобережній частині Дніпровського району Запоріжжя, мешканець вулиці Скельної Віктор Доронович підібрав у піску дивний кістяний предмет з отвором. Припустивши, що це "щось археологічне", Віктор показав знахідку знайомому – художнику-гончару й фанату історії Олександру Шкалікову... той одразу зрозумів: перед ним надзвичайно давній артефакт – мотика для оброблення землі", – розповіли в "Хортиці".

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Чоловік знайшов мотику, прибираючи сміття на косі біля знаменитого урочища Сагайдачне Національний заповідник "Хортиця" / Telegram

Згодом Шкаліков передав знахідку Музею історії Запорозького козацтва, що входить до заповідника.

Музейні фахівці з'ясували, що знайдена 20-сантиметрова мотика – це знаряддя, зроблене з рогу благородного оленя. "З боку обуха в ньому просвердлено рівний акуратний отвір для дерев’яного держака. Гострий робочий край мотики спочатку обтесаний, а потім добре відшліфований та загладжений у процесі використання. Можливо, перед обробкою ріг розпарювали або виварювали, щоб зробити його більш пластичним", – розповіли музейники.

Гострий робочий край мотики спочатку обтесаний, а потім добре відшліфований Національний заповідник "Хортиця" / Telegram

Знаряддя зроблене з рогу благородного оленя Національний заповідник "Хортиця" / Telegram

Саме такими мотиками обробляли землю мешканці наших земель у V-III тис. до н. е., тобто 7-5 тисяч років тому. У заповіднику зазначили, що йдеться про носів так званої середньостогівської археологічної культури – людей, які, імовірно, першими в Європі приручили коня для їзди верхи та користувалися мідними виробами.

Знахідки заповідника "Хортиця"

У червні 2023 року в запорізькому заповіднику "Хортиця" виявили дубовий довбаний семиметровий човен, вік якого може сягати понад 1000 років. Його знайшли працівники заповідника, коли досліджували ділянку берегової зони, яка обміліла після підриву Каховської ГЕС.

Ще за кілька місяців на території заповідника знайшли кілька сотень нових археологічних предметів. Їх "відкрило" різке падіння рівня води на береговій смузі острова після підриву ГЕС. Серед знахідок були: кераміка, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ століттям; знаряддя для полювання з кременю; металеві монети; середньовічні пляшки та скляні бомби.