Українці закликають скасувати показ російської пропагандистської вистави у Берліні

У російській виставі використовують такі метафори, як “добрая мать”, “ображений хлопчик”, “страна терпил” тощо

Культурні діячі, медійники, журналісти, науковці та активісти закликають організаторів та партнерів музичного фестивалю Into The Open скасувати виставу "Росія:Сьогодні", яка запланована на 10 травня в KühlhausBerlin, оскільки твір ретранслює російську пропаганду.

Свій заклик активісти написали у відкритому листі "Про відповідальність культурних діячів під час російської гібридної війни в Європі та світі". На момент публікації новини його підписали 83 людини.

Активісти проаналізували опис проєкту Russia: Today та зазначили, що вистава створює емоційний аудіовізуальний наратив, який виправдовує Росію. Крім того, твір зберігає імперську ідею та уникає визнання відповідальності за військову агресію, колоніалізм та злочини проти людяності. Росіяни зображені як невинні жертви історичних обставин.

"Наше занепокоєння викликає не лише назва проєкту "Росія:Сьогодні", яка дуже схожа на назву пропагандистського каналу Russia Today, офіційно забороненого в Німеччині. Але й те, що робота відтворює кремлівські дезінформаційні наративи: "несправедливе ставлення до російської культури", "історична єдність України, Росії та Білорусі" та "велич і щедрість російського народу", – йдеться у відкритому листі.

Проєкт називають "документальною оперою". Однак українці знайшли викривлення у самому формулюванні – композитор Євґєній Бірман, режисер Сєрґєй Морозов, відповідальна за візуальний супровід Алєксандра Карєліна та лібретист Скотт Діл повністю уникають політичного контексту, що суперечить правилам документального жанру.

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"Документальне висвітлення не може обмежуватися лише суб’єктивними інтерв’ю на кшталт «якою була Росія», «що є Росія сьогодні» і «якою вона стане», прикриваючись відеорядом з мальовничих пейзажів, облич та елементів побуту", – пишуть митці.

Серед вживаних у творі метафор: "сплячий ведмідь", "добрая мать", "ображений хлопчик", "страна терпил" – автори листа вбачають небезпечну психологізацію та "розчинення політичної відповідальності в тумані алегорій". У заяві також критикують використання формату панахиди без згадки про реальних жертв, оскільки це викривляє суть ритуалу, зокрема, не зрозуміло, через що страждають росіяни: через те, що вони були жертвами чи катами.

Проєкт "Росія:Сьогодні" вперше показали у 2019 році в естонському місті Нарва, коли РФ вже анексувала АР Крим та купувала частково Донецьку та Луганську області, а після цього здійснила ще низку злочинів.

Митці наголошують, що Кремль давно просуває концепцію "русского мира" через медіа, освіту та культуру, підриваючи самобутність інших національних ідентичностей та закрити собою видимість національних трагедій. Таку тактику Росія застосовувала в Україні, Молдові, Румунії, Грузії, Литві, Латвії, Естонії та іншим країнам. Ідея "культура внє політікі" належить президенту РФ Володимиру Путіну.

Тож активісти закликають німецьких та міжнародних культурних діячів не слідувати цій ідеології та скасувати виставу.

"Культура не має стояти осторонь чи бути нейтральною у час, коли відбуваються масові злочини, порушуються базові права людини, а мистецтво стає інструментом виправдання імперської політики росіян", – написали митці у листі.

Автори закликають до "відкритого й конструктивного публічного діалогу на тему відповідальності культурних діячів у часи гібридної війни Росії в Європі та світі".

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