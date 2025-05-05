Українка розписала ірландський будинок традиційним українським орнаментом

Українська графічна дизайнерка Олена Шепелюк розмалювала ірландський котедж в Оувенві стилізованим під петриківський розпис орнаментом.

Про це повідомила редакція ірландського видання Mayolive.

"Я намалювала картину у своєму власному стилі, але надихалася українським народним мистецтвом", – пояснила Шепелюк. "Тож цей стиль живопису з регіону, де я народилася, з Дніпропетровської області. Оскільки у нас було багато синьої фарби, ми додали жовтої та отримали кольорову гаму українського прапора".

Це поєднання ірландського котеджу з українським орнаментом вдалося створити за підтримки самих орендодавців Джилла та Тіма Мура. Саме вони запросили мисткиню разом з її чоловіком створити проєкт.

Над проєктом Олена працювала три роки Олена Шепелюк в Instagram

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За словами графічної дизайнерки, перша частина з'явилася ще у 2023 році, а нещодавно Олена завершила другу частину.

Українська графічна дизайнерка Олена Шепелюк розмалювала традиційний ірландський котедж в Оувенві Олена Шепелюк в Instagram

Для орендодавців цей будинок – сімейний скарб, розповіла Олена.

"Я надзвичайно вдячний нашим орендодавцям за сміливість дозволити мені прикрасити цю стіну цього будинку в українському стилі".

Вийшло цікаве поєднання ірландських та українських традицій Олена Шепелюк в Instagram

Олена Шепелюк не була впевнена, чи змиє волога погода її роботи, але фарба тримається і будинок з українською творчістю створив неабиякий галас.

"Людям це так подобається, деякі приходили сюди, щоб сфотографуватися, а іноді я бачу якусь нову публікацію у Facebook і можу впізнати будинок. Наші орендодавці також сказали, що він чудовий", – підсумувала мисткиня.

Олена вже нанесла ескіз та розпочала наносити фарбу на будинок Олена Шепелюк в Instagram

Петриківський розпис ще у 2013 році внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.



Цьогоріч майстрам Петриківського розпису з Дніпропетровщини Андрію та Марії Пікуші, Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Наталії Рибак присудили національну премію імені Тараса Шевченка за проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".

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