Українська фотографка Юлія Кочетова стала переможницею World Press Photo 2024

Українська фотографка Юлія Кочетова стала однією з переможниць премії для фотожурналістів World Press Photo 2024. Журі відзначило нагородою її проєкт "Війна – це особисте" (War Is Personal).

Кочетова стала однією з переможниць у категорії Європа, повідомляється на сайті World Press Photo.

Фотографка Юлія Кочетова

"Емоційні зображення виділяються серед багатьох робіт про російське вторгнення в Україну, що досі триває. Журі відзначає інсайдерську перспективу цієї історії, розказаної українською фотографкою, що особливо помітно у візуальному символізмі, інтенсивному використанні кольорової гами та співпраці з українським ілюстратором і діджеєм", – коментує перемогу українки журі конкурсу.

Журі порівнює проєкт української фотографки із фільмом Юлія Кочетова

Також журі World Press Photo відзначає, що аудіозаписи, музика та ілюстрації, якими Кочетова доповнює зняті на війні світлини, роблять її проєкт подібним до кіно.

Крім того, в категорії Європа переможницею стала також фотографка з Німеччини Йоганна Марія Фріц. У червні 2023 року вона зняла для видання Die Zeit репортаж про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині.

Johanna Maria Fritz

Скандал довкола журі World Press Photo 2024

У 2024 році довкола складу журі конкурсу World Press Photo виник скандал. Українська Асоціація професійних фотографів (УАПФ) вимагала виключити звідти представницю Росії Марію Гельман. "З 2014 року триває неспровокована, загарбницька, жорстока та несправедлива війна Росії проти України і ми вважаємо, що участь представниці Російської Федерації Марії Гельман викликає масу етичних питань", – йшлося у зверненні українських фотографів.

Втім, організатори World Press Photo 2024 відмовилися позбавляти росіянку Гельман членства в європейській команді журі. Директор з комунікацій конкурсу Ендрю Девіс розповів, що її обрали за професіоналізм та досвід, а до оцінювання Гельман підійде "з уважністю та професіоналізмом".

Про конкурс World Press Photo

World Press Photo – конкурс для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щороку: спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.

Цьогоріч імена 24 регіональних переможців оголошують 3 квітня. Потім серед них оберуть чотирьох лауреатів у глобальних номінаціях: World Press Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World Press Photo Long-Term Project Award та World Press Photo Open Format Award.

Минулого року переможцем конкурсу став український фотограф Євген Малолєтка. Його відзначили за серію знімків The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя"). Спочатку його серія потрапила до списку лауреатів у категорії Європа, а потім один зі знімків – з розбомбленого росіянами пологового будинку Маріуполя – назвали Фотографією року.