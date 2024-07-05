У Міноборони показали розробку адаптивного костюма для поранених військових

Костюм має допомогти швидко переодягатися або звільнятися від одягу в шпиталях

В Україні розробляють адаптивний костюм для поранених військових, який має допомогти швидко переодягатися або звільнятися від одягу в стабілізаційних пунктах чи госпіталях.

Такий одяг має забезпечити оперативний доступ медичного персоналу до лікувальних маніпуляцій, повідомило Міністерство оборони України.

Проєкт реалізує Головне управління розвитку матеріального забезпечення спільно з представниками ЗСУ, українськими виробниками та волонтерами.

"Мета – забезпечити поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів.

Технічне завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів", – кажуть у МОУ.

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За словами розробників, особливістю адаптивного одягу є зручні у використанні липучки.

Костюми передбачаються в декількох розмірах та на різні зрости, з можливістю розширення для використання апарату Ілізарова під час лікування.

"Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок", – розповідають у відомстві.

Нині кілька моделей українських виробників – на етапі доопрацювання. У міністерстві запевнили, що їх будуть тестувати в практичних умовах.

Нагадаємо, цьогоріч у ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму. Також у столиці презентували перший жіночий бронекостюм, який враховує будову тіла військовослужбовиць.