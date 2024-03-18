"З півдня на північ": на Мальтійській бієнале відкрили український павільйон

На Мальтійській бієнале представили тематичний український павільйон. Виставка в межах міжнародного проєкту сучасного мистецтва присвячена деколонізації українців, а представляє її художниця Алевтина Кахідзе.



Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це йдеться на сайті Президента України.

Як зазначила Олена Зеленська, яка привітала учасників виставки, проєкт From South to North досліджує досвід розв’язаної Росією війни через призму Одеси. За її словами, місто дуже змінилося від початку повномасштабного вторгнення і продовжує переосмислювати дійсність в мистецтві попри постійні обстріли та руйнування.

Команда українського павільйону Сайт Президента України

“Хочеться, щоб в українській Одесі, у самій Україні гості бієнале з усього світу побачили насамперед себе. Цивілізацію та культуру, яка бореться з хаосом. Не дає зруйнувати себе та інших”, – наголосила Зеленська.

Назва “З півдня на північ” (From South to North) символічно об’єднує Одесу та Мальту – південь України та південь Середземномор’я. Виставка проводить фокус уваги відвідувачів від одного морського міста до іншого і розповідає про імперське минуле, з яким вони стикалися.

Одна з інсталяцій Алевтини Кахідзе Сайт Президента України

Проєкт Алевтини Кахідзе складається з відеороботи, створеної у співпраці з художником Романом Хімеєм, та інсталяцій. Його запропонувала платформа культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво у партнерстві з Одеським національним художнім музеєм, мистецьким продакшном NOS з Італії та Українським інститутом.

“У дзеркалі власної родинної історії мисткиня аналізує, як імперія руйнує життя різних поколінь та як цей подекуди невидимий вплив змінюється з часом. Алевтина Кахідзе накладає історію своєї сім’ї на події ХХ століття в Україні та Європі, прокладаючи зв’язок із ХХІ століттям: сюжетну лінію продовжує розповідь про особистий досвід мисткині у період повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, – додала перша леді.

Звернення Олени Зеленської

Український павільйон розмістили у двох залах маєтку XIX століття – Вілли Портеллі. Кураторками павільйону стали Катерина Семенюк і Оксана Довгополова.

Про Мальтійську бієнале

Мальтійська бієнале (maltabiennale.art 2024) – нова міжнародна виставка сучасного мистецтва у Європі. Вона почалася 13 березня і триватиме до 31 травня 2024 року. Подія має на меті переосмислити глобальні уявлення про мистецтво та суспільство “на основі ідей, що походять із глибокого півдня європейського континенту".

Організаторами бієнале виступили мальтійські національні агенції з питань музеїв, реставрації та культурної спадщини Heritage Malta, розвитку й інвестицій у культурний і креативний сектори Arts Council Malta та національний художній музей MUŻA. Подія відбувається під патронатом ЮНЕСКО та Президента Мальти.