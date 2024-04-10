Український проєкт для дітей-біженців отримав спецвідзнаку Болонського книжкового ярмарку

Проєкт Better Time Stories (“Історії кращого часу”) від українських розробників отримав спецвідзнаку BolognaRagazzi CrossMedia Awards 2024 у категорії “Книги та цифрові платформи”, повідомляє пресслужба Українського інституту книги.



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Цьогоріч інтерактивну платформу Better Time Stories представили на національному стенді Болонського книжкового ярмарку дитячої книги.

“Я вражений тим, що Better Time Stories відібрали на CrossMedia Awards 2024, особливо в категорії “Books and digital platform”. Це значить, що ми робимо важливу справу, актуальну не лише для України, а й для міжнародного видавничого ринку. У наш час люди хочуть не лише читати фізичну книжку, а ще й слухати, надто коли йдеться про дитячі книжки. Спецвідзнака від Болоньї вже допомагає при спілкуванні з іноземними видавництвами”, – поділився співзасновник проєкту Андрій Шмигельський.

Better Time Stories, або ж “Історії кращого часу” – неприбуткова ініціатива на підтримку українських дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Інтерактивні книжки створені для дітей віком від 3 до 7 років та дозволяють записати аудіоверсію оповідань від членів сім’ї, що лишаються в Україні. Разом з друкованим виданням родина отримує застосунок, через який і можна послухати створений запис.

Співзасновник проєкту Better Time Stories Андрій Шмигельський отримав нагороду Марія Коб'юк

Як зазначають в УІК, ініціатива допомагає дітям подолати сум, інтегруватись у середовище країни перебування та підтримувати зв'язок із родичами, які залишилися вдома.

Патронами проєкту стали принцеса Нідерландів Лорентьєн ван Ораньє, перша леді України Олена Зеленська, перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер та перша леді Австрії Доріс Шмідауер.

Відзнака Болонського книжкового ярмарку

Нагорода BolognaRagazzi CrossMedia Awards присуджується міжнародним журі. Фахівці кожного року оцінюють понад 100 проєктів з 30 країн.

Український національний стенд на Болонському книжковому ярмарку Український інститут книги

Нагорода, яка вручається вже вчетверте, складається з двох категорій – "Кросмедійні проекти" та "Досвід цифрового читання". Також можуть бути присуджені спеціальні відзнаки.

Відзначають найкращі видавничі проєкти, які розширили свій наративний всесвіт, створивши фільми, телешоу, відеоігри, застосунки та інші інтерактивні рішення. Також нагороджують за ті проєкти, які переформатували у друковані книжки.

Болонський дитячий книжковий ярмарок — це провідна подія в книговидавничій галузі, заснована у 1964 році. З того часу ярмарок став креативним хабом для видавців, ілюстраторів, дизайнерів, перекладачів, бібліотекарів та інших представників видавничого бізнесу.

Завдяки обміну досвідом по всьому світу поширюються дитячі видання, формуються тренди на оформлення і позиціювання книжок.