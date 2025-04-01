"Виводимо мальопис на міжнародний рівень": українські комікси представили на ярмарку в Болоньї

У понеділок, 31 березня, у Болоньї розпочався міжнародний ярмарок дитячих книг, на якому Україну представляє 25 видавництв. Про це повідомляє Український інститут книги.

Український національний стенд, як і торік прикрашають ілюстрації Олександра Шатохіна з "тихої книжки" "Жовтий метелик". Усе це доповнено листівками з інформацією про загиблих чи депортованих Росією українських дітей, а також про зруйновані бібліотеки.

Листівки для відвідувачів Тетяна Петренко

Як зазначила заступниця директорки УІК з міжнародної співпраці Олена Одинока, за перший день ярмарку український стенд відвідали представники Федерації європейських видавців, представники фінансового фонду Creative Europe, що фінансує культурні проєкти та партнери Українського інституту книги з європейських країн.

"Ми прагнемо максимально поінформувати міжнародну аудиторію про виклики, з якими стикається Україна і, зокрема, український книжковий сектор. Нам важливо залучати партнерів до підтримки української культури, адже це також внесок у нашу боротьбу", – прокоментувала Олена Одинока.

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Цьогоріч на виставці організатори поєднали ілюстраторів ХХ століття із сучасними художниками, створюючи пари, що демонструють спадкоємність і вплив попередніх поколінь.

"У нас існує потужна школа ілюстрації, яку неодноразово намагалися привласнити наші "сусіди". Тому наше завдання – відновити та популяризувати цю спадщину, показати, що українська культура багата й самобутня", – розповіла Олена Старанчук, співкураторка Pictoric, який спільно з "Книжковим Арсеналом" створив виставку для Болонського ярмарку.

На виставці організатори поєднали ілюстраторів ХХ століття із сучасними художниками Тетяна Петренко

"Щодо самого дизайну стенду – це мій проєкт. Ми прагнули зробити його яскравим і таким, що відповідає нашій реальності. Це спрацювало, адже він привертає увагу. Звісно, тема війни залишається для нас ключовою. Водночас розуміємо, що для міжнародної аудиторії важливо розповідати не лише про війну, а й глибше знайомити її з українською культурою загалом", – додала Старанчук.

У перший день Болонського книжкового ярмарку відбулась панельна дискусія "Мальопис: український комікс в часи війни". Під час панелі спікери розповідали про історію коміксів в Україні, а також обговорювали мальопис Маріам Найем "Коротка історія довгої війни".

Книга Журнал Telegraf Анни Карнаух представлена на книжковому ярмарку Тетяна Петренко

"Український комікс – досі нове явище для міжнародної аудиторії. Ніхто не знає, чого від них очікувати. Ми привезли дуже різні проєкти – і дитячі, і дорослі, і історичні, і навіть наукові. Тож зараз дивимося, як їх сприйматимуть. Також ми активно просуваємо назву "мальопис", пояснюємо іноземцям, що це означає і чим українські комікси відрізняються, щоб показати їхню унікальність. Адже у багатьох країн є власні терміни: bande dessinée, manga, fumetti. Добре, що ця назва "мальопис" вже закріпилася в Україні, і тепер ми намагаємося вивести її на міжнародний рівень", – пояснила Ганна Ткач літературна менеджерка літературної агенції OVO.

Ткач зауважила, що на панельній дискусії також говорили. що українці усвідомлюють свою травму та працюють з нею.

"Не можна сказати, що європейці ставляться до українських наративів скептично, але вони часто сприймають їх як такі, що проходять через призму нашої травми. Тобто є думка, що через пережиті події наша оптика може бути гіпертрофованою – що ми, можливо, перебільшуємо чи подаємо події у надто драматичних тонах. Тому нам важливо говорити про це з міжнародною аудиторією", – підсумувала літературна менеджерка.

За перші пів дня роботи ярмарку український стенд відвідали багато партнерів Тетяна Петренко

Болонський дитячий книжковий ярмарок заснований у 1964 році. З того часу ярмарок став креативним хабом для видавців, ілюстраторів, дизайнерів, перекладачів, бібліотекарів та інших представників видавничого бізнесу.