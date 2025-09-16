Уряд пропонує збільшити бюджет на культуру у 2026 році

Уряд підготував план державного бюджету на 2026 рік. У ньому для культури виділили 15,8 мільярда гривень, що на 4,7 мільярда більше ніж торік. Тепер прийняти бюджет має Верховна рада.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами посадовиці, бюджет на культуру включатиме "підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності".

На діяльність Міністерства культури виділять 7,4 мільярда гривень. З них на обслуговування закладів професійної освіти виділять 313 мільйонів гривень.

На Держтелерадіомовлення цьогоріч виділять 1,9 мільярда гривень проти 2 мільярдів 175 мільйонів гривень торік.

РЕКЛАМА:

Український інститут національної пам'яті отримає 70 мільйонів гривень.

Невизначеним лишається бюджет для діяльності Держкіно, де в додатку до плану бюджетування не вказано жодної суми ні на підтримку кіно, ні на діяльність інституції загалом.

Як додала виконувачка обов'язків міністра культури Тетяна Бережна, додаткові кошти виділять для створення "українського продукту" та захисту культурної спадщини.

Зокрема, 3,7 мільярда виділять для фінансування українського кіно і серіалів, книжок та музики. Нагадаємо, минулого року майже в 4 рази скоротили видатки на Державне агентство України з питань кіно – 170 млн грн ( 618,3 млн грн у 2024 році).

Також 6,7 мільйона гривень додаткового фінансування виділять на охорону державних заповідників. 7,5 мільйонів гривень використають на оплату харчування дітей у мистецьких ліцеях

Близько 5 мільйонів гривень використають на "посилення спроможності Українського інституту книги". Хоча минулого року фінансування УІК вдвічі зменшили – 278,6 млн грн (466 млн грн у 2024 році).

Деталі по розподілу бюджетування оголосять, коли Верховна рада прийме план бюджетування на рік в листопаді.

Загальна сума бюджету на 2025 рік складала 10,5 мільярдів гривень. Тоді найбільшу кількість коштів виділили на роботу Суспільного мовлення – 2 млрд 175 млн гривень.