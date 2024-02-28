В дні річниці вторгнення в Італії організували показ російського пропагандистського фільму

Наступного дня після другої річниці початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, в італійському місті Фоліньо провели показ російського пропагандистського фільму "Свідок".

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Захід було організовано під патронатом муніципалітету міста, пише у своїй колонці для УП засновник руху Stand for Ukraine в Італії Дієго Гідотті.

За його словами, після звернення активістів, мер міста Фоліньо Стефано Цуккаріні виправдовував підтримку події тим, що фільм йому нібито представили як такий, що виступає проти війни.

"Тут усі про нього говорять, ми вже дали наш патронат багатьом заходам, я не розумію, чому ми повинні його забирати у цього. Фільм був представлений мені як антивоєнний", – заявив італійський чиновник.

У день показу українська громада міста влаштувала акцію протесту з вимогою вибачень з боку мерії. На протесті був присутній депутат Європарламенту від партії Azione Фабіо Массімо Кастальдо. Він пообіцяв повідомити Європейський та італійський парламенти про небезпечний прецедент, що стався у Фоліньо.

Мітинг у Фоліньо 25 лютого @pattoxfoligno / Instagram

"Дата італійського туру фільму "Свідок" у Фоліньо – не єдиний випадок в Італії. Хоча, безумовно, найсерйозніший, оскільки він відбувся за патронату муніципалітету та в інституційному просторі. Але з початку січня тур цього пропагандистського фільму торкнувся багатьох інших італійських міст, таких як Болонья, Флоренція, Мілан, Генуя. Якщо в деяких випадках міська адміністрація піднімала проблему і наполягала на скасуванні показу (Болонья і Флоренція), то в багатьох інших містах вона не висловила навіть слова незгоди, щоб дистанціюватися від цього, і показ все одно проводився", - зазначає Гідотті.

Він переконаний, що показ фільму, виготовленого Міністерством культури Росії, – лише верхівка айсберга гібридної війни, яку веде країна-агресорка в Європі.

У якості прикладів Гідотті наводить виступ Анни Нетребко на прем'єрі Театру Ла Скала в грудні 2023 року, серію виступів піаніста Олександра Романовського, який виступав у окупованому Маріуполі, низка конференцій про окуповані території України за участі ідеолога Путіна Олександра Дугіна тощо.