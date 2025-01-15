В Музеї Москви прибрали частину експозиції, присвячену репресіям

У Музеї Москви за дорученням керівництва прибрали з виставки "Історія Москви" частину експозиції, що розповідала про репресії.

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Про це повідомила журналістка Ксенія Басілашвілі у Telegram.

Басілашвілі зазначила, що раніше писала про нову експозицію Музею Москви "Історія Москви", що "виконана з великим професіоналізмом та любов'ю". Втім, нещодавно вона помітила зміни у виставці.

"Перша частина виставки "Історія Москви" за задумом кураторів мала завершуватися темою репресій. У колекції музею знайшли документи і речі репресованих…Тексти для розділу куратори виставки попросили написати співробітників Музею історії ГУЛАГу. А також етикетки до експонатів, тільки наукова інформація – факти, цифри, дати. Наукова рада Музею Москви все розглянула і затвердила. Але потім звідкись ззовні спустилося побажання скорегувати тексти, а незабаром з'явилася вимога зовсім прибрати не тільки тексти, а й увесь готовий на той момент розділ "Репресії" повністю", – написала вона.

Такий вигляд експозиція мала після монтажу Ксения Басилашвили / Telegram

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Журналістка виклала дві світлини, що показують зміни в експозиції: перша зроблена під час монтажу виставки, друга – 20 грудня після демонтажу опису розділу "Репресії".

"Речі з будинку на Набережній тепер просто частина інтер'єрів 1930-х років. Розділу "Репресії" немає. А може, і не було їх зовсім?" – риорично запитує Басілашвілі.

А так виглядає після внесених змін Ксения Басилашвили / Telegram

Раніше журналістка повідомила, що після тримісячного закриття нібито через "порушення пожежної безпеки" у Музеї історії ГУЛАГу звільнили попереднього директора Романа Романова. На його місце призначили директорку Музею Москви Анну Трапкову.

Скріншот сайту Музею історії ГУЛАГу