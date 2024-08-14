Російські окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті

Музей Лесі Українки в тимчасово окупованій росіянами Ялті припинив своє існування.

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Як повідомляє "Голос Криму", це з'ясували її кореспнденти під час огляду культурних установ окупованого півострова.

На будинку, де був розташований музей, висить охоронна таблиця радянських часів, що нагадує про перебування тут української письменниці наприкінці ХІХ століття. Втім, усі інші згадки про Лесю Українку окупаційне керівництво прибрало.

Зникла табличка перед входом у будівлю, на якій вказувалося, що на другому поверсі можна знайти Музей Лесі Українки та експозицію "Ломикамінь", пов'язану з її перебуванням у Ялті. Зараз на цьому місці встановлена нова табличка: вона повідомляє, що тут під егідою Ялтинського історико-літературного музею діє експозиція "Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)" та виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову.

Така табличка була біля будівлі до окупації "Голос Криму"

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Наразі тут можна відвідати екскурсію чотирма приміщеннями: з історією будівлі та Ялти, експозицією про музичне життя Ялти на межі ХІХ – ХХ століть, літературне життя Ялти та про архітектора Краснова, якому присвячено окрему залу.

Від експозиції, присвяченої Лесі Українці, залишилися лише маленькі світлини вперемішку з фото Пушкіна, Толстого і Цвєтаєвої, та письмовий столик, за яким вона працювала.

Пам'ятник Лесі Українки перед будівлею музею krim.biz.ua

Заступниця постійної представниці президента в АР Крим Ольга Куришко розповіла Суспільне Крим, що окупанти реконструювали Музей Лесі Українки та змінили формат експозиції.

"У 2015 році музей було перейменовано на "Ялтинський історичний музей". Там вже не було згадки про те, що це музей Лесі Українки. Потім він був закритий ніби на реконструкцію на дуже довгий період. І ось нещодавно він був відкритий, вже під іншою назвою, реконструйований, без експозицій, які були раніше", – розповіла Куришко.

Експозиція музею до окупації В.С. Білецький

За її словами, нинішнє місце знаходження експонатів, що стосувалися української поетеси, – невідоме.

"Стосовно експозиції нема інформації, де вона знаходиться. А вона може або перебувати в якихось архівах, ну принаймні, хотілося б на це сподіватися. Поки є не підтверджена інформація про часткове знищення. Але це прослідковується взагалі в діяльності держави-окупанта. Тобто експозиція або вивозиться, або знищується", – повідомила Куришко.

Погруддя Лесі в музеї в Ялті В. Білецький

Як росіяни нищать музеї Криму

Зникнення Музею Лесі Українки в Ялті – не єдиний приклад нищення культурних інституцій представниками окупаційної влади.

У червні стало відомо, що росіяни повністю знищили автентичну пам'ятку світового значення в Криму – Херсонес Таврійський. На цьому місці спорудили відкритий театр, а археологічні знахідки вивезли до російських музеїв.

Ще за місяць, у липні, влаштували "освячення" новобудови – театру, що постав на місці автентичної пам'ятки.

А в минулому році окупанти повідомляли про плани відкрити на території Херсонеса чоловічий монастир і створити там комплекс штучних водойм.