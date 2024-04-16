В Південній Кореї за день до прем'єри скасували російське балетне шоу

В Південній Кореї за день до прем'єри скасували балетне шоу провідних танцюристів Великого театру Росії. В українському Міністерстві зовнішніх справ уточнили, що другого поспіль скасування російських виступів вдалося добитися завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади.

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Про скасування шоу повідомив організатор у понеділок, 15 квітня, повідомляє Reuters.

Це сталося після того, як у березні в Сеулі були скасовані виступи балету за участю російської прима-балерини українського походження Світлани Захарової, яка є активною прихильницею Володимира Путіна.

Тоді повідомлялося, що шоу під назвою Modanse, у якому Захарова виконувала головну партію, зображає замальовки із життя французької дизайнерки Коко Шанель. Виступи були заплановані на 17-21 квітня в Сеульському мистецькому центрі.

У шоу Modanse Захарова виконує партію Шанель Фото з вистави Modanse

Після скасування шоу із Захаровою залишалося ще одне російське гастрольне шоу: "Гала-концерт Великого театру", яке було заплановане на 16-18 квітня і мало відбутися в Центрі перформативного мистецтва Сечжона.

Ці виступи спочатку включали 12 основних танцівників із російського Великого театру. Згодом програму змінили, щоб зменшити кількість російських виконавців. А напередодні шоу взагалі оголосили про скасування.

На скасування концертів російських танцівників відреагувало посольство Росії в Південній Кореї: "Ми не можемо не помітити, що Південна Корея зараз демонструє певну тенденцію у своєму підході до співпраці з Росією і в культурній сфері".

У свою чергу українське Міністерство зовнішній справ зазначило, що це стало можливим завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів.

У МЗС назвали скасування російських шоу в Сеулі черговим кроком для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури. "Російській "культурній" пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам – на сценах світових театрів", – додали в міністерстві.