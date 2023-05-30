Улюбленицю Путіна Нетребко повернули в італійську оперу "Ла Скала"

Знаменитий міланський театр "Ла Скала" офіційно анонсував майбутній сезон 2023-24. У ньому на сцену опери знов виступатиме путіністка Анна Нетребко.

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Програму майбутнього сезону оголосив у понеділок, 29 травня, генеральний директор знаменитого "Ла Скала" Домінік Мейєр, повідомляє AP.

За його словами, сезон 2023-24 відкриється 7 грудня новою постановкою опери "Дон Карлос" Джузеппе Верді. Улюблениця російського диктатора Нетребко, яку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році "Ла Скала" відсторонила від участі в постановках, виконає у ній роль Єлизавети.

Анна Нетребко на сцені "Ла Скала". Фото: teatroallascala / Instagram

Це буде не єдина вистава, у якій задіяна російська оперна співачка – також вона співатиме в опері "Турандот" Джакомо Пуччіні. До неї ще й приєднається чоловік, тенор Юсиф Ейвазов.

Крім того, улюблениця Путіна виступить на концерті музики Пуччіні, яким диригуватиме музичний директор "Ла Скала" Ріккардо Шайї.

Нетребко та Ейвазов. Фото: yusif_eyvazov_official / Instagram

Також, як і попереднього сезону керівництво міланської опери вирішило не відмовлятися від російських композиторів: гратимуть для публіки Чайковського, Шостаковича, Рахманінова.

Анна Нетребко була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах та отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримувала псевдореспубліки "Л/ДНР", зробила велику пожертву на оперний театр у Донецьку, та навіть сфотографувалася із прапором так званої "Новоросії".

Олег Царьов, Нетребко та "прапор Новоросії"

У 28 лютого 2022 року співачку Анну Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди. Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті через те, що вона недостатньо відмежувалась від президента РФ. Також її відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала". Тоді в останній заявляли про нібито хворобу Нетребко, втім пізніше вона це заперечила і повідомила у соцмережах, що "здорова, але не приїде [на виступ до "Ла Скала" – УП.Культура]".

Втім, вже восени 2022 року з'ясувалося, що Нетребко продовжує виступати у Європі та світі. Наразі в її розкладі найближчі виступи відбудуться у Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах світу.