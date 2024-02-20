В Росію повертається письменник Бакман – український видавець вимагає у нього пояснень

В Росії анонсували випуск останньої книги шведського письменника Фредріка Бакмана. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році Бакман не друкував свої книги в країні-агресорці.

Про вихід в РФ книги Бакмана "После бури" (в українському перекладі ця книга називається "Переможці") написала в своєму Telegram російська критикиня Галина Юзефович.

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"Хороші новини для тих, хто чекав продовження трилогії Фредеріка Бакмана "Ведмеже місто" - героїчне видавництво "Синдбад" якось дотиснуло правовласників, і "Після бурі" все ж таки вийде російською", – написала Юзефович.

Також вона зазначила, що хоча не є шанувальницею творів Бакмана, "та все одно радію, коли хтось, хто грюкнув дверима в 2022-му, все ж таки повертається до вітчизняного читача".

Анонсований російський переклад Бакмана "Синдбад"

Повернення Бакмана на ринок країни-окупанта Росії анонсувало видавництво "Синдбад" у своїх соцмережах: "Починаємо цей тиждень з дуже хороших новин! С хвилюванням повідомляємо вам, що остання частина трилогії "Ведмеже місто" Фредеріка Бакмана – "Після бурі" – доступна для передзамовлення".

У соцмережах самого автора романів "Чоловік на ім'я Уве" та трилогії "Ведмеже місто" немає жодних заяв з приводу виходу його книги в Росії. В той же час під його постами в Instagram починають з'являтися коментарі з критикою рішення повернутися на російський ринок.

Також заяву зробило видавництво #книголав, яке видає Бакмана в Україні. "У зв'язку із ситуацією, що склалася стосовно повернення Фредеріка Бакмана на ринок росії, повідомляємо, що #книголав вже офіційно звернувся до агентів та автора із запитом щодо роз'яснення передзамовлення, яке відкрило російське видавництво", – йдеться в заяві.

Фредрік Бакман – шведський письменник, блогер та колумніст. Його книги перекладені 25 мовами світу та виходили в 40 країнах.

Бакман дебютував у 2012 році, випустивши одночасно два романи: "Чоловік на ім'я Уве" і "Речі, які моєму синові слід знати про світ". Перший із них приніс автору міжнародну славу та був екранізований на батьківщині Бакмана. Ця стрічка увійшла до списку найпопулярніших кінофільмів Швеції всіх часів і отримала дві номінації на премію Оскар 2017.

У 2022 році книгу екранізували в Голлівуді - головну роль у фільмі "Чоловік на ім'я Отто" зіграв Том Генкс.

Ще один відомий твір Бакмана – "Ведмеже місто" – вийшов 2016-го і згодом став основою для однойменного серіалу. В 2017 він видав продовження книги – "Ми проти вас", а в 2022 – третю частину, "Переможці".

В Україні книги Бакмана випускає видавництво книголав.