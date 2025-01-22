Міністерство культури будуватиме сховища для евакуйованих мистецьких творів

Міністерство культури та стратегічних комунікацій разом з урядом наразі працюють над створенням депозитарію для збереження культурних артефактів.

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Про це міністр Микола Точицький розповів у проєкті "Карп'як на Суспільному", повідомляє Суспільне Культура.

Планується створити сховища подвійного призначення, тобто такі, де зможуть зберігатися твори мистецтва та музейні експонати. Водночас там зможуть перебувати люди. Вже затвердили створення двох таких споруд. Точицький розповідає, що невдовзі має розпочатися будівництво.

Розташування депозитаріїв не розголошують з безпекових міркувань.

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Також це питання розглядатимуть на "Культурному Рамштайні" з міністрами інших країн, в Україні подібних депозитаріїв критично бракує. Переговори з іноземними партнерами ведуться щодо експонування евакуйованих артефактів.

Про створення укриттів для мистецьких фондів

Попередник Точицького, виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв влітку 2024 року вже анонсував створення депозитаріїв для збереження евакуйованих цінностей.

Як заявляв Карандєєв, Міністерство домовлялось про фінансування будівництва з Японією, Польщею та Швецією.