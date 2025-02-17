Документальна стрічка Сенцова, знята під час бою, виходить в прокат

У четвер, 20 лютого, в обраних кінотеатрах розпочнеться прокат документальної стрічки "Реал" режисера та військовослужбовця Олега Сенцова.

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Перший передпоказ стрічки за участі режисера та команди відбудеться 18 лютого у київському "Будинку кіно". Придбати квитки на подію можна на сайті.

Фільм демонструє роботу однієї зі штурмових бригад, де служить Сенцов. Влітку 2023 року вона бере участь у контрнаступі на окупантів. БМП військових підбивають, і режисер разом зі своїми бійцями опиняється в найближчій траншеї. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути.

Як наголошують в команді фільму, "Реал" не має монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.

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Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах – одному з ключових фестивалів класу "А" у Центральній та Східній Європі. Присутній на прем’єрі президент Чехії Петр Павел після перегляду зазначив, що це "дуже важливий фільм, який може розповісти більше, ніж десять репортажів або ціла книга".

Олег Сенцов особисто представляв стрічку у Чехії. Це був його перший виїзд за кордон від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом стрічку представили в офіційних програмах Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем'єра картини пройшла на кінофестивалі "Київський тиждень критики".

Фільм отримав визнання й серед міжнародних критиків. The Hollywood Reporter характеризує його як "важливий історичний документ, який також є ілюстрацією певного аспекту сучасної війни та мужності українських солдатів, які зіштовхуються з неможливими труднощами в боротьбі з російською армією". Variety називає стрічку "незапланованим, але надзвичайно захопливим фільмом", а Screen відзначає, що це "настільки автентичний і неприкрашений опис військового досвіду на передовій, наскільки його взагалі можливо передати".