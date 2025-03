Нова книга про війну: Залужний відвідав український стенд на книжковому ярмарку в Лондоні

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав український стенд та анонсував нову книжку про повномасштабне вторгнення на Лондонському книжковому ярмарку.

Про це повідомив Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

"Це – одна з найважливіших подій у видавничій індустрії, Лондонський книжковий ярмарок. І тут є українські книжки. Багато дитячих, художні на різний смак, освіта, психологія. Але особливе місце займає воєнна література, яка розповідає про складний досвід українців у темні часи.

Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до проблем та розповідає про героїчний спротив. Бо світ має знати більше про феномен людей, які по цей час б’ються за свою свободу", – висловився про ярмарок Залужний.

Валерій Залужний та команда Українського інституту книги Валерій Залужний/Facebook

Як зазначає "Читомо", під час зустрічі, Валерій Залужний анонсував вихід своїх нових книжок, серед яких є роман який розповідає про 13 різних подій, які реально сталися під час повномасштабного вторгнення. Роботу над книгою посол планує завершити уже цієї осені.

Також Залужний встиг придбати собі нові книжки "Слова і кулі" Наталії Корнієнко та "Стратегія протистояння" Євгена Силкіна. Крім того, отримав у подарунок британське видання книжки Вікторії Амеліної Looking at Women Looking at War від Harper Collins.

Напередодні Нового року у видавництві "Вавилонська бібліотека" вийшла книга "Моя війна" Валерія Залужного. У своїй біографії Залужний розповідає про дитинство в Звягелі, життя у військовому училищі, Донбас 2015-го і, зрештою, повномасштабне вторгнення.

Цьогоріч на Лондонському книжковому ярмарку свої книги представляють 14 українських видавництв та літературних агенцій.

Український стенд на Лондонському книжковому ярмарку Валерій Залужний/Facebook

Про книжковий ярмарок у Лондоні

Лондонський книжковий ярмарок – одна з важливих подій в світовому книжковому бізнесі. Раз на рік до величезного центру Olimpia London з’їжджаються видавці та літератори зі всього світу. Переважно тут домовляються про продаж чи про купівлю прав на переклад, чи на екранізацію книжок.

Лондонський книжковий ярмарок є жаданим для репрезентації багатьох країн – це важливе місце колообігу світової попкультури, де зав’язуються історії бестселерів та блокбастерів. І кожна країна намагається в цей колообіг встромити свою історію