Ватикан представив свого аніме-маскота, який популяризуватиме церкву на фестивалі коміксів

Пресслужба Ватикану показала нового маскота церкви в стилі аніме та назвали його Люче. Мальваний персонаж став талісманом паломництва й буде представлений на італійському фестивалі коміксів.

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Про це пише видання Vatican News.

Дизайн Люче був розроблений італійським художником Сімоне Леньйо, творцем бренду tokidoki, що спеціалізується на створенні речей та іграшок в японському стилі.

Персонажа створили спеціально до "Ювілею-2025" (Святого року-2025) – католицької паломницької події, яку відзначають у всьому світі кожні 25 років. Паломники зможуть прибути до Рима і здійсними перехід "Святими дверима", щоб Бог відпустив усі їхні гріхи.

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Таким чином з допомогою аніме-персонажа хочуть привернути увагу молодшої авдиторії. Вперше глядачам Люче представлятимуть з 30 жовтня по 3 листопада на Lucca Comics & Games 2024. Це один з найбільших фестивалів коміксів, аніме та ігор в Італії. Ватикан бере участь у ньому вперше.

Вже у 2025 рокі схожий на Люче маскот відправиться до Осаки та Всесвітню виставку й представлятиме павільйон Італії. Персонаж мамите дещо видозмінений вигляд – носитиме кімоно і довге волосся. Тема виставки – "Проектування майбутнього суспільства для нашого життя".

Що символізує Люче

Люче (з італійської "світло") – це персонаж-паломник у жовтому плащі з капюшоном (який відсилає до прапора Ватикану), а також з брудними черевиками. Маскот носить хрест на шиї, а в руці тримає паломницький посох.

Схема, на якій автор описав усі символи. закладені в маскота simonelegno/Instagram

Відблиски в очах маскота нагадують мушлі й символізують "надію, яка народжується в серці кожного паломника".