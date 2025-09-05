Усі розділи
Драматичний світ "Чорного квадрату": як відбувся вечір Малевича з УП

Українська правда. Життя — 5 вересня, 16:40
Драматичний світ Чорного квадрату: як відбувся вечір Малевича з УП
Команда фільму "Малевич" на передпоказі стрічки

3 вересня ми, спільно з командою стрічки "Малевич", провели насичену подію – вечір Казимира Малевича з УП!

І, що найважливіше: на заході провели благодійну лотерею, кошти з якої підуть на потреби військових з 59 ОшБ та 10 ОГШБ "Едельвейс".

Приміщення Будинку кіно цього вечора "дихало" мистецтвом. Перед показом стрічки гості збиралися в холі, уважно роздивлялися роботи Казимира Малевича в куточку експозиції, з цікавістю зупиняючись біля кожної та роблячи фотографії.

Лекція Тетяни Філевської про постать Казимира Малевича
Лекція Тетяни Філевської про постать Казимира Малевича

На цьому заході, певно, кожен елемент у просторі нагадував про те, що Малевич – українець. Його творчість, що стала феноменом для цілого світу – має український характер.

І дійсно, в цей вечір аргументи для цих тез складалися мов пазл на кожному кроці.

У своїй передмові головна редакторка УП Севгіль Мусаєва наголосила на тому, що зараз ми нарешті почали повертати собі власну культуру та історичну памʼять, й те, що ми говоримо про Малевича, найвідомішого киянина в світі – це і є яскравий приклад цього самовідновлення.

Севгіль Мусаєва виступила з промовою на Вечорі Малевича від УП
Севгіль Мусаєва виступила з промовою на Вечорі Малевича від УП

Ще цілісніше цю тему розкрила у лекції Тетяна Філевська, дослідниця творчості Казимира Малевича та креативна продюсерка стрічки. У короткий проміжок часу їй вдалося умістити найголовніші аспекти його мистецького та життєвого шляху.

І ось, далі, момент "Х" – показ самого фільму про митця. Стрічка занурює у драматичний світ митця: показує і творчий пошук, і внутрішні пристрасті – від великого кохання й заздрості суперників.

А також говорить про біль за селян у часи Голодомору та неприйняття більшовицької тиранії, проводячи місток у сьогодення, коли російський імперіалізм знову прагне знищити українську ідентичність.

Акторки Ірма Вітовська, Наталія Васько, Марина Кошкіна та режисерка стрічки Дарія Онищенко
Акторки Ірма Вітовська, Наталія Васько, Марина Кошкіна та режисерка стрічки Дарія Онищенко

Фінальні кадри – у деокупованому Мощуні, де оживають картини митця, присвячені одній з українських трагедій за яку відповідальна радянська влада. І тут йде паралель з теперішнім життям. Ці періоди поєднані однією ниткою спротиву та пам’яті.

Режисерка Дарія Онищенко ділиться, що ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися вже у 2022-му році. За цей час першочерговий задум зазнав змін.

"Ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться в історії згадкою про те, через що ми зараз проходимо", – зазначає вона.

У всеукраїнський прокат біографічна драма "Малевич" виходить з 11 вересня.

Партнери події: ANDRE TAN, OLIZ, Malevich.care, Rebellion, Вино Beykush, Світоч, Lona Prist, Євген Клопотенко, Періг та ресторан "100 років тому вперед"
Партнери події: ANDRE TAN, OLIZ, Malevich.care, Rebellion, Вино Beykush, Світоч, Lona Prist, Євген Клопотенко, Періг та ресторан "100 років тому вперед"

А ще з родзинок вечора – команда української авторської кухні "Канапа" оживила свідчення про легендарну виставку Малевича "0,10": кулінари створили тематичне меню на основі спогадів про неї.

А для нас найбільшою цінністю було знову побачити учасників Клубу УП, поспілкуватися з вами й розділити цей вечір, присвячений екстравагантному киянину Малевичу. Ваші щирі емоції, уважність і глибокі думки – це причина, чому ми любимо робити для вас такі події!

Також подяка партнерам заходу: ANDRE TAN, OLIZ, Malevich.care, Rebellion, Вино Beykush, Світоч, Lona Prist, Євген Клопотенко, Періг та ресторан "100 років тому вперед".

До нових зустрічей!

