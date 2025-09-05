Драматичний світ "Чорного квадрату": як відбувся вечір Малевича з УП

3 вересня ми, спільно з командою стрічки "Малевич", провели насичену подію – вечір Казимира Малевича з УП!

І, що найважливіше: на заході провели благодійну лотерею, кошти з якої підуть на потреби військових з 59 ОшБ та 10 ОГШБ "Едельвейс".

Приміщення Будинку кіно цього вечора "дихало" мистецтвом. Перед показом стрічки гості збиралися в холі, уважно роздивлялися роботи Казимира Малевича в куточку експозиції, з цікавістю зупиняючись біля кожної та роблячи фотографії.

Лекція Тетяни Філевської про постать Казимира Малевича

На цьому заході, певно, кожен елемент у просторі нагадував про те, що Малевич – українець. Його творчість, що стала феноменом для цілого світу – має український характер.

І дійсно, в цей вечір аргументи для цих тез складалися мов пазл на кожному кроці.

У своїй передмові головна редакторка УП Севгіль Мусаєва наголосила на тому, що зараз ми нарешті почали повертати собі власну культуру та історичну памʼять, й те, що ми говоримо про Малевича, найвідомішого киянина в світі – це і є яскравий приклад цього самовідновлення.

Севгіль Мусаєва виступила з промовою на Вечорі Малевича від УП

Ще цілісніше цю тему розкрила у лекції Тетяна Філевська, дослідниця творчості Казимира Малевича та креативна продюсерка стрічки. У короткий проміжок часу їй вдалося умістити найголовніші аспекти його мистецького та життєвого шляху.

І ось, далі, момент "Х" – показ самого фільму про митця. Стрічка занурює у драматичний світ митця: показує і творчий пошук, і внутрішні пристрасті – від великого кохання й заздрості суперників.

А також говорить про біль за селян у часи Голодомору та неприйняття більшовицької тиранії, проводячи місток у сьогодення, коли російський імперіалізм знову прагне знищити українську ідентичність.

Акторки Ірма Вітовська, Наталія Васько, Марина Кошкіна та режисерка стрічки Дарія Онищенко

Фінальні кадри – у деокупованому Мощуні, де оживають картини митця, присвячені одній з українських трагедій за яку відповідальна радянська влада. І тут йде паралель з теперішнім життям. Ці періоди поєднані однією ниткою спротиву та пам’яті.

Режисерка Дарія Онищенко ділиться, що ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися вже у 2022-му році. За цей час першочерговий задум зазнав змін.

"Ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться в історії згадкою про те, через що ми зараз проходимо", – зазначає вона.

У всеукраїнський прокат біографічна драма "Малевич" виходить з 11 вересня.

Партнери події: ANDRE TAN, OLIZ, Malevich.care, Rebellion, Вино Beykush, Світоч, Lona Prist, Євген Клопотенко, Періг та ресторан "100 років тому вперед"

А ще з родзинок вечора – команда української авторської кухні "Канапа" оживила свідчення про легендарну виставку Малевича "0,10": кулінари створили тематичне меню на основі спогадів про неї.

А для нас найбільшою цінністю було знову побачити учасників Клубу УП, поспілкуватися з вами й розділити цей вечір, присвячений екстравагантному киянину Малевичу. Ваші щирі емоції, уважність і глибокі думки – це причина, чому ми любимо робити для вас такі події!

До нових зустрічей!