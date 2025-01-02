Роботи Казимира Малевича та Іллі Рєпіна визнали національним культурним надбанням України

Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на засіданні 30 грудня внесла 11 унікальних музейних предметів з чотирьох музеїв до Державного реєстру національного культурного надбання. Серед них – роботи українських художників Казимира Малевича та Іллі Рєпіна.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

Зокрема, це картина Казимира Малевича "Супрематизм-65" з колекції Харківського художнього музею. Вона є яскравим прикладом стилю супрематизм, який Малевич започаткував у 1915 році.

Казимир Малевич. "Супрематизм-65"

Також з колекції Харківського художнього музею до Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". Художник працював над двома варіантами картини майже 20 років, здійснював експедиції містами поселення вихідців із Запорозької Січі.

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Ще один важливий артефакт, який занесли до держреєстру, — Євангеліє Апракос 1707 року зі збірки Харківського історичного музею імені Сумцова. Це унікальний поліграфічний шедевр, примірник-оригінал рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та один з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

Експертно-фондова комісія МКСК – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений для надання рекомендацій та пропозицій з питань обліку та зберігання музейних предметів і музейних колекцій, занесення унікальних музейних предметів до реєстру національного культурного надбання. До її складу входять фахівці музейної справи з усієї України.

Як світові музеї визнають українських митців

У лютому 2023 року музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця. А також додав, що саме росіяни зруйнували його музей у рідному місті.

Буквально через кілька днів Метрополітен також визнав українськими, а не російськими художниками Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Зокрема, відповідні позначки з'явилися у підписі до портрету письменника Всеволода Гаршина авторства Рєпіна та на морському пейзажі Айвазовського.

У березні 2023-го Музей Стадейлік (Stedelijk) в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, змінив підписи в інформації про художника-абстракціоніста, назвавши його українцем.

Рік тому, у січні 2024 року, найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.