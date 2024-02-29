Венеційська бієнале проігнорує петицію митців виключити Ізраїль з виставки

Організатори Венеційської бієнале та міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заявили, що Ізраїль візьме участь у виставці попри масові заклики митців.

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Про це повідомило видання The New York Times.

У середу, 28 лютого, представники бієнале заявили, що будь-яка країна, визнана Італією, може подати заявку на участь. Також додали, що виставка "не братиме до уваги жодних петицій чи закликів до виключення” країн.

"Ізраїль не тільки має право виражати своє мистецтво, але й зобов'язаний свідчити про свій народ саме в такий час, коли він зазнав безжального удару з боку безжальних терористів", — сказав міністр культури.

Він зазначив, що бієнале завжди буде простором свободи, зустрічей і діалогу, а не “простором цензури і нетерпимості”.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано. Zuma Press/Alamy Live News

Раніше художники об’єдналися в Альянс під назвою “Мистецтво — не геноцид” й підписали відкритого листа, в якому закликали Венеціанську бієнале заборонити "будь-яке офіційне представництво Ізраїлю" під час однієї з наймасштабніших подій у світі мистецтва.

У повідомлення активісти розповіли про “звірства проти палестинців у секторі Гази”, але жодним чином не згадували про терористичні акти ХАМАСу. Вони також назвали місце проведення ізраїльської експозиції “павільйоном геноциду”.

Всього до підписання долучилися понад 17 тисяч митців. Серед них американська фотографка Нан Голдін і Джессі Дарлінг, нещодавній лауреат британської Премії Тернера. Також документ підписали представники павільйонів Албанії, Кіпру, Фінляндії, Ісландії, Литви та інших країн.

Ізраїль на цьогорічній виставці представлятиме мисткиня Рут Патір — її виставка в ізраїльському павільйоні під назвою "Батьківщина" рефлексує на тему стосунків художниці з материнством. Вона та кураторки павільйону не коментували ситуацію з відкритим листом.

У жовтні 2023 року, як повідомляє Суспільне, учасниці павільйону Ізраїлю заявили, що "приголомшені та налякані" атакою ХАМАС.

"Наше величезне почуття скорботи посилюється глибоким занепокоєнням з приводу ескалації гуманітарної кризи в Газі, і поширюється на трагічну втрату життів там, і на те, що ще попереду", — зазначила Рут Патір.

Тоді ж мисткині заявили, що мистецтво має бути місцем для самовираження і творчості. Альянс “Мистецтво проти геноциду” розкритикували цю думку, та заявили, палестинські художники не мають свободи самовираження і що митці Ізраїлю встановлюють "ще один подвійний стандарт".

Політика на найбільшій міжнародній виставці світу

Як зазначає The New York Times, протягом майже 130-річної історії Венеційської бієнале країни, що переживають політичні потрясіння, час від часу не брали участь у виставці. Наприклад, Росія не брала участь у події з 2022 року через повномасштабне вторгення на територію України.

Кураторка павільйону Австрії Габріеле Шпіндлер та Анна Єрмолаєва. Maria Ziegelböck

Однак організатори бієнале ніяк не впливали на виключення представників Росії, за їхніми словами, це було рішення російського уряду. Хоча представники виставки заявили, що не допустять до участі "осіб, пов'язаних з російським урядом", у 2024 році деякі країни запрошують "хороших рускіх".

Австрію на 60-й Венеційській бієнале представлятиме російська художниця Анна Єрмолаєва з виставковим проєктом "Репетиція Лебединого озера". У підготовці до експозиції брала участь українська балерина та хореографка Оксана Сергєєва. Раніше вона керувала балетною школою в Черкасах, проте після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році переїхала до Австрії.

Олександр Бурлака, «Робота», візуалізація архітектурної інсталяції з металу та зітканого полотна. Український павільйон

Кураторами національного павільйону України Бієнале-2024 стали Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна (ГО "Українська фотографія") та їх проєкт "Плетіння сіток".

Виставка українського павільйону надихається практикою колективного плетіння камуфляжних сіток та присвячена підтримці та співпраці між людьми. За допомогою спільних дій українське суспільство протистоїть російській агресії. У "Плетінні сіток" представлені роботи українських художників — Каті Бучацької, Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, Даніїла Ревковського і Андрія Рачинського та Олександра Бурлаки.

Венеційська бієнале відбуватиметься від 20 квітня до 24 листопада 2024 року.