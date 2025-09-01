Музичний лейбл Moon Records видалив платівку з російськими виконавцями після хвилі обурень

Протягом кількох годин з моменту активного публічного обговорення лейбл Moon Records видалив інформацію про платівку співачки Dakooka. На вінілі були представлені пісні з російськими виконавцями.

Згадки з усіх платформ лейблу наразі зникли. Відомо, що компанія співпрацює з багатьма українськими виконавцями: гуртами "Бумбокс", "The Вйо", "Агонь", виконавицею "Луна", Віктором Павліком та багатьма іншими.

Як повідомляє Суспільне Культура, рожевий вініл під назвою "Цветы" ("Квіти") містив 10 пісень української виконавиці DaKooka й частина з них записані з російськими артистами: гуртом "Аигел", репером Pyrokinesis та іншими. Дехто з артистів досі продовжує працювати в Росії.

"Кожна композиція — це унікальний творчий діалог. Кожне ім’я у треклісті — артист із впізнаваною інтонацією та власним музичним світом. Натхненні й болючі, сумні й пристрасні — ці пісні об’єднує голос Dakooka — пронизливий, живий, справжній. Щира, чуттєва й смілива добірка пісень для тих, хто вміє слухати серцем", - йшлося в описі платівки.

Вініл був доступний у 300 копіях й виготовлений у представництві лейблу в Німеччині. Купити платівку можна було й в Україні за 950 гривень.

Компанія Moon Records є одним з найбільших музичних лейблів України. Як раніше виявили журналісти медіа "СЛУХ", у 2024 році під назвою компанії випустили платівку російського гурту "Король і Шут". Тоді засновник лейблу розповів, що вони мали права на запис концерту, який і видали платівкою інші виробники.

Хто така Dakooka

Справжнє ім'я виконавиці - Катерина Єрьоменко. Вона здобула широку популярність завдяки виходу саундтреків для двох сезонів серіалу «Перші ластівки» у 2019-2020 роках. Більша частина пісень була записана російською мовою. У 2023 році Dakooka випустила свій перший український альбом з переспівами своїх хітів.

Наразі виконавиця виступає за кордоном.