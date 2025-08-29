На Закарпатті судили чоловіка, який побив підлітка за прослуховування російської музики

На Закарпатті суд визнав чоловіка винним у побитті підлітка, який нібито слухав російську музику на території місцевої школи.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області.

Як зазначено у матеріалах справи, інцидент трапився у липні минулого року. Того дня приблизно о 19:00 обвинувачений почув, що на подвір’ї освітнього закладу голосно лунає російська музика.

Після 22:00 музика продовжувала грати, тож чоловік взяв велосипед і поїхав туди. За словами обвинуваченого, по дорозі він зустрів директора школи, але той відмовився втрутитися.

Біля навчального закладу було багато людей, тож чоловік підійшов до них, щоб зробити зауваження. Підлітки відповіли, що їм дозволили слухати музику.

Обвинувачений стверджував, що потерпілого він не бив – той сам, підходячи до нього, перечепився і впав.

Натомість неповнолітній потерпілий на судовому засіданні розповів, що сидів з друзями в дворі школи, коли до них підійшов обвинувачений, який почав голосно сварити і штовхати присутніх.

Хлопець повідомив, що обвинувачений був напідпитку, вдарив його у грудну клітку та намагався відібрати й пошкодити музичну колонку. При обстеженні у потерпілого виявили легкі тілесні ушкодження. Також після цих подій хлопець звертався з батьками до психолога.

Іршавський районний суд визнав винним чоловіка та присудив йому 200 годин громадських робіт, а також зобовʼязав виплатити потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений.