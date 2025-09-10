Убивство української біженки у США: нападнику може загрожувати смертна кара

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Декарлосу Брауну у резонансному вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької. Дівчина загинула внаслідок ножових поранень, які їй завдав чоловік в громадському транспорті штату Північної Кароліни.

Ймовірний убивця біженки отримав федеральні звинувачення, крім підозри у злочині на рівні штату, інформує Reuters.

Хоча обидва передбачають можливу смертну кару, Північна Кароліна не страчувала жодного ув’язненого з 2006 року. Натомість федеральний уряд реалізовував смертний вирок у 2021 році.

Нагадаємо, Ірина Заруцька разом із матір’ю, сестрою та братом переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення, пише CNN. Дівчина працювала в піцерії та мріяла стати асистентом ветеринара.

Наприкінці серпня цього року їй завдали численних ножових поранень на залізничній станції міста Шарлотт. Дівчина померла на місці.

Згодом американські ЗМІ поширили відео нападу. На ролику видно, як Ірина заходить у вагон поїзда, де сідає прямо перед підозрюваним. Українська біженка була одягнена у футболку зі символікою закладу, де працювала, та дивилася в телефон.

Приблизно через чотири з половиною хвилини чоловік, якого поліція ідентифікувала як Декарлоса Брауна, витягнув ніж із кишені. Згодом американець схопився однією рукою на поручень сидіння перед собою, а іншою завдав ударів Ірині.

У справі заарештували 34-річного бездомного Декарлоса Брауна, який раніше був судимим. Зокрема у 2014 році він визнав себе винним у збройному пограбуванні, за яке відбув шість років ув’язнення.

Цьогоріч йому висунули звинувачення у зловживанні дзвінком до екстреної служби. Тоді американець повідомив поліціянтам, що хтось помістив у його тіло "штучний" матеріал, щоб його контролювати.

Мати Брауна розповіла місцевому телебаченню, що раніше примусово госпіталізувала сина, в якого діагностували шизофренію. Після вбивства українки чоловіка помістили щонайменше на 60 днів до лікарні, де йому мають провести психіатричну експертизу.

Президент США Дональд Трамп кілька разів використав убивство Ірини Заруцької для критики політики демократів. Політик назвав її причиною зростання злочинності, що сприяла загибелі українки.