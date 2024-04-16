KharkivMusicFest: тріумф життя і музики
13 квітня у Харкові, що живе попри постійні російські обстріли, сталася непересічна подія: відкриття KharkivMusicFest. До міста з'їхалися музиканти та композитори, а на концерт-відкриття зібралася повна зала людей. Музична оглядачка УП. Життя Наталка Писанка розповідає про фестиваль класичної музики, харківську прем'єру Реквієму "Місто Марії" і диригента з Іспанії, який забезпечив заходу статус міжнародного.
Сьома ранку 13 квітня, у поїзд, що прямує до Харкова, заходить команда ансамблю солістів "Київська камерата". На обличчях музикантів сонні посмішки. Поїздка до міста, що розташоване впритул до кордону з Росією, минає за активними розмовами про виклики для українських музикантів за кордоном і виконання там російської класики.
Очільниця "Камерати", скрипалька Богдана Півненко, вже у Харкові, напередодні вона провела майстер-класи для студентів Харківського університету мистецтв. Разом з ансамблем їде й харизматичний іспанський диригент Рок Фаргас – він єдиний із запрошених закордонних артистів погодився взяти участь у фестивалі.
Одразу з вокзалу музиканти прямують на місце події, яке слугує і укриттям. Починається репетиція, часу до початку концерту обмаль, акустичні умови зали, м'яко кажучи, не найкращі. Але не чути жодних нарікань, всі працюють зосереджено.
Диригент Рок Фаргас уже виступав з "Київською камераторю" у Києві, на виїзному концерті KharkivMusicFest в листопаді 2023-го. Тоді він запам'ятався своєю щирою усмішкою та експресивною манерою диригування. Тут, на репетиції у Харкові, його репліки до музикантів лаконічні і чіткі.
І ось приміщення вщент заповнене людьми, концерт починається за графіком. Музиканти виходять на сцену і грають гімн України, зала одностайно встає і підспівує. Після такого зворушливого моменту єдності до слова запрошуються важливі для фестивалю люди. Наші захисники теж виходять на сцену і присутні у залі. Їм дякують і аплодують.
Організація фестивалю і продуманість програми – на високому професійному рівні. Це викликає захват, враховуючи в яких непростих умовах перебувають харківці.
Перший відділ концерту обрамлює Симфонія №9 для струнних Фелікса Мендельсона. Композитор, здавалося б, ніяким чином не пов'язаний з Харковом. Проте саме він свого часу наново відкрив нам сторінки творчості Йоганна Себастьяна Баха, тож у цьому є певний символ месіанства. І ще можна згадати, що 9-ту Симфонію Мендельсон писав, коли йому не минуло 14-ти років, тож ця музика сповнена життя і світла.
Другим номером прозвучав Концерт для флейти і камерного оркестру композитора Віталія Губаренка, який народився у Харкові і 2024-го святкував би своє 90-річчя. Соліст Дмитро Кузьмін майстерно передав палітру звучання флейти: від найтонших нюансів до нестримної енергії. Прикро, що цей твір нечасто почуєш у програмах концертів.
Перед виконанням "Міста Марії" Золтана Алмаші слово надали автору. Золтан, повторюючи слова Мстислава Чернова з церемонії вручення "Оскару", сказав, що краще б цього твору не було.
Але цей твір є і в Харкові прозвучав вперше. Це гімн-реквієм, присвята Маріуполю. Наприкінці виконання твору спрацювали звукові сповіщення у мобільних телефонах відвідувачів, повідомляючи про відбій повітряної тривоги.
Другий відділ концерту почався запальним "Concerto Rutheno" для фортепіано з оркестром Олександра Козаренка. Один з відеооператорів у залі аж підтанцьовував під ритмічні гуцульські мотиви. Соліст Дмитро Таванець і "Київська камерата" зірвали шквал оплесків.
На продовження теми фольклору прозвучав "Дивертисмент" для струнних Бели Бартока. Угорський композитор майже сторіччя тому концертував у Харкові.
Яскравим завершенням програми стало виконання Богданою Півненко разом з "Камератою" віртуозного Скрипкового концерту Володимира Зубицького. Під час концерту Богдана (до слова, уроженка Харкова) ще й отримала звання Почесної докторки Університету мистецтв імені Котляревського.
Скрипковий концерт Зубицького існує лише в рукописному варіанті і виконується ексклюзивно "Київською камератою". Як пожартувала Богдана Півненко, на цьому "Концерті" зламався не один диригент, але це не про Рока Фаргаса.
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Попереду у "Київської камерати" концерт в американському Карнеґі-холі. Його зі сцени анонсує Богдана Півненко. Там звучатиме музика винятково українських композиторів: окрім тих, що звучали у Харкові, будуть ще твори Євгена Станковича, Олександра Щетинського і Вікторії Полевої. Богдана каже, що виступ у Харкові для неї такий же важливий, як і майбутній концерт в Америці.
Про KharkivMusicFest
З початку повномасштабного вторгнення це вже третій фестиваль. Він не припиняв свого існування і навесні 2022, тому відбувся у харківському метро, коли бої точилися на околиці міста.
Міжнародний фестиваль класичної музики вперше відбувся під такою назвою у 2018 році. Там проходять виступи симфонічного оркестру KharkivMusicFest, яким у різні часи диригували Мирослав Скорик, Андрій Юркевич, а також польський диригент Томаш Бугай.
Фестиваль приймає і Всеукраїнський конкурс молодих композиторів імені Бориса Лятошинського.
Цьогоріч KharkivMusicFest триватиме з 13 квітня по 31 травня. Для того щоб дізнатися, де відбуватимуться концерти та інші мистецькі події, треба зареєструватися у спеціальній гугл-формі. Попри такі складнощі, організатори фестивалю - фонд громади Харкова "Толока" - очікують повні зали.
Далі у Фестивалю насичена програма. Найближий концерт розпочнеться 18-го квітня. Це "Кольори бароко" у виконанні Хору та оркестру Харківського національного унівеситету мистецтв імені Котляревського.