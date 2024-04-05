Усі розділи
Підтримати УП

"Слухати. Чути. Відчувати": у Харкові відбудеться єдиний фестиваль класичної музики під час війни

Анастасія Большакова — 5 квітня, 11:12
Слухати. Чути. Відчувати: у Харкові відбудеться єдиний фестиваль класичної музики під час війни
Kharkiv Music Fest

У суботу, 13 квітня, в Харкові відкриється міжнародний музичний фестиваль KharkivMusicFest. Цьогоріч програма складатиметься переважно з українських імен, а особливу увагу приділять розумінню війни через музику, йдеться у пресрелізі.

Читайте також :
УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

На концерті-відкритті виступить іспано-німецький диригент Рок Фаргас разом з Національним ансамблем солістів "Київська камерата". Разом вони представлять твір молодого українського композитора Золтана Алмаші "Місто Марії", присвячений Маріуполю.

Як розповідають організатори, Фаргас став єдиним іноземним артистом, що погодився виступати в Харкові. Сам диригент виступить в місті вперше і вважає за честь долучитися до події. Раніше він вже представляв "Місто Марії" у Німеччині.

Крім того, фестиваль стане символічним для оркестру "Київської камерати". У 2024 році колектив відзначає 30-річчя діяльності.

"Цей концерт ми присвячуємо Валерію Матюхіну – засновнику колективу, його рідному місту Харкову. Цього року Валерію Олександровичу виповнилось би 75 років. Він давно хотів приїхати до вас з виконанням найцікавішої української музики, яку пропагував усе життя, але не встиг", – розповідає Катерина Супрун, заступниця художнього керівника "Київської Камерати".


На фестивалі прозвучить твір Місто Марії композитора Золтана Алмаші (на фото)
На фестивалі прозвучить твір "Місто Марії" композитора Золтана Алмаші (на фото)
ДМИТРО ГОЛОВЧЕНКО

"Фестиваль виконує важливе з точки зору гуманізму завдання – мистецтво підтримує людей, дарує людям душевну втіху, змогу відволіктися від страшних реалій війни. Це та рідкісна можливість хоча б на деякий час переключитись і, можливо, трохи підзарядити свої внутрішні ресурси", – розповів президент фестивалю Сергій Політучий.

В програмі відкриття фестивалю є твори та імена, так чи інакше пов’язані з Харковом. У місто з концертами приїжджали угорський композитор Бела Барток, німець Фелікс Мендельсон, українські віртуози Олександр Козаренко, Володимир Зубицький. Зіграють також музику харків’янина, члена Спілки композиторів України Віталія Губаренка.

Рок Фаргас
Рок Фаргас
MRIYA / FACEBOOK

Гасло фестивалю – "Слухати. Чути. Відчувати" нагадує про сприйняття навколишнього світу, що змінилося від початку повномасштабного вторгнення.

"Наш фестиваль – про ситуацію, в якій опинився слухач часів війни, про відчуття й зміни, які відбуваються з нами, про важливість чуттєвості до часу, в якому ми живемо й гостроту почуттів. А ще – про творчу силу згуртованості в наш час, про те, що бентежить, надихає і підтримує", – зазначає Юлія Ніколаєвська, професорка, програмна директорка фестивалю.

Цього року фестиваль пройде з 13 квітня по 1 червня. Організатором є фонд громади Харкова "Толока". Окрім музичної програми на харків’ян чекають концерти альтернативної програми, освітні та арт-проєкти. Вхід є безкоштовним, проте локацію проведення фестивалю не оголошують з міркувань безпеки. Щоб зареєструватися на подію потрібно заповнити форму.

Так фестиваль проходив у 2022 році.
Так фестиваль проходив у 2022 році.
Kharkiv Music Fest

Програма концерту-відкриття KharkivMusicFest:

  • Бела Барток – "Дивертисменто для струнних"
  • Віталій Губаренко – "Концерт для флейти", соло – Дмитро Кузьмін
  • Фелікс Мендельсон – "Струнна симфонія №9 до мінор"
  • Золтан Алмаші – "Місто Марії"
  • Олександр Козаренко – Концерт "Рутено" для фортепіано, соло – Дмитро Таванець
  • Володимир Зубицький – "Концерт для скрипки", соло Богдана Півненко

KharkivMusicFest – міжнародний фестиваль класичної музики, вперше пройшов під такою назвою в 2018 році. Він знайомить зі зразками високого мистецтва та кращими музикантами України і світу, представляє освітньо-просвітницьку програму.

Також на фестивалі відбуваються виступи симфонічного оркестру KharkivMusicFest, яким у різні часи диригували всесвітньо відомі українські диригенти Мирослав Скорик, Андрій Юркевич, а також польський диригент Томаш Бугай.

Крім того, на KharkivMusicFest проходить Всеукраїнський конкурс молодих композиторів імені Бориса Лятошинського.

Читайте також :
"Передала музичною мовою весь жах Одеси навесні 2022-го": Шевченківська лавреатка Кармелла Цепколенко
Реклама:

Головне сьогодні