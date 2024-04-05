"Слухати. Чути. Відчувати": у Харкові відбудеться єдиний фестиваль класичної музики під час війни

У суботу, 13 квітня, в Харкові відкриється міжнародний музичний фестиваль KharkivMusicFest. Цьогоріч програма складатиметься переважно з українських імен, а особливу увагу приділять розумінню війни через музику, йдеться у пресрелізі.



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На концерті-відкритті виступить іспано-німецький диригент Рок Фаргас разом з Національним ансамблем солістів "Київська камерата". Разом вони представлять твір молодого українського композитора Золтана Алмаші "Місто Марії", присвячений Маріуполю.

Як розповідають організатори, Фаргас став єдиним іноземним артистом, що погодився виступати в Харкові. Сам диригент виступить в місті вперше і вважає за честь долучитися до події. Раніше він вже представляв "Місто Марії" у Німеччині.

Крім того, фестиваль стане символічним для оркестру "Київської камерати". У 2024 році колектив відзначає 30-річчя діяльності.

"Цей концерт ми присвячуємо Валерію Матюхіну – засновнику колективу, його рідному місту Харкову. Цього року Валерію Олександровичу виповнилось би 75 років. Він давно хотів приїхати до вас з виконанням найцікавішої української музики, яку пропагував усе життя, але не встиг", – розповідає Катерина Супрун, заступниця художнього керівника "Київської Камерати".





На фестивалі прозвучить твір "Місто Марії" композитора Золтана Алмаші (на фото) ДМИТРО ГОЛОВЧЕНКО

"Фестиваль виконує важливе з точки зору гуманізму завдання – мистецтво підтримує людей, дарує людям душевну втіху, змогу відволіктися від страшних реалій війни. Це та рідкісна можливість хоча б на деякий час переключитись і, можливо, трохи підзарядити свої внутрішні ресурси", – розповів президент фестивалю Сергій Політучий.

В програмі відкриття фестивалю є твори та імена, так чи інакше пов’язані з Харковом. У місто з концертами приїжджали угорський композитор Бела Барток, німець Фелікс Мендельсон, українські віртуози Олександр Козаренко, Володимир Зубицький. Зіграють також музику харків’янина, члена Спілки композиторів України Віталія Губаренка.

Рок Фаргас MRIYA / FACEBOOK

Гасло фестивалю – "Слухати. Чути. Відчувати" нагадує про сприйняття навколишнього світу, що змінилося від початку повномасштабного вторгнення.

"Наш фестиваль – про ситуацію, в якій опинився слухач часів війни, про відчуття й зміни, які відбуваються з нами, про важливість чуттєвості до часу, в якому ми живемо й гостроту почуттів. А ще – про творчу силу згуртованості в наш час, про те, що бентежить, надихає і підтримує", – зазначає Юлія Ніколаєвська, професорка, програмна директорка фестивалю.

Цього року фестиваль пройде з 13 квітня по 1 червня. Організатором є фонд громади Харкова "Толока". Окрім музичної програми на харків’ян чекають концерти альтернативної програми, освітні та арт-проєкти. Вхід є безкоштовним, проте локацію проведення фестивалю не оголошують з міркувань безпеки. Щоб зареєструватися на подію потрібно заповнити форму.

Так фестиваль проходив у 2022 році. Kharkiv Music Fest

Програма концерту-відкриття KharkivMusicFest:

Бела Барток – "Дивертисменто для струнних"

– "Дивертисменто для струнних" Віталій Губаренко – "Концерт для флейти", соло – Дмитро Кузьмін

– "Концерт для флейти", соло – Фелікс Мендельсон – "Струнна симфонія №9 до мінор"

– "Струнна симфонія №9 до мінор" Золтан Алмаші – "Місто Марії"

– "Місто Марії" Олександр Козаренко – Концерт "Рутено" для фортепіано, соло – Дмитро Таванець

– Концерт "Рутено" для фортепіано, соло – Володимир Зубицький – "Концерт для скрипки", соло Богдана Півненко



KharkivMusicFest – міжнародний фестиваль класичної музики, вперше пройшов під такою назвою в 2018 році. Він знайомить зі зразками високого мистецтва та кращими музикантами України і світу, представляє освітньо-просвітницьку програму.

Також на фестивалі відбуваються виступи симфонічного оркестру KharkivMusicFest, яким у різні часи диригували всесвітньо відомі українські диригенти Мирослав Скорик, Андрій Юркевич, а також польський диригент Томаш Бугай.

Крім того, на KharkivMusicFest проходить Всеукраїнський конкурс молодих композиторів імені Бориса Лятошинського.