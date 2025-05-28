Вікіпедія назвала найкращі фотографії пам’яток культури України 2024
Вікіпедія показала 10 найкращих світлин культурної спадщини України за результатами міжнародного конкурсу "Вікі любить пам’ятки" 2024 року. Конкурс проводився серед усіх користувачів порталу, а одна з фотографій отримала друге місце у загальному конкурсі.
Про це УП.Культура повідомила громадська організація "Вікімедіа Україна".
З понад 30 тисяч зображень пам’яток культури України журі обрало 10 переможців та додатково п’ять робіт отримали спеціальну відзнаку.
Світлина з видом на Київський національний університет імені Тараса Шевченка посіла друге місце на міжнародному етапі 2024 року. Автор — Олександр Рижков. Робота із зображенням статуї Христос-Спаситель (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) стала міжнародним переможцем.
"2024 року Україна посіла друге місце у світі за кількістю завантажених робіт — у національній частині конкурсу учасниці та учасники завантажили понад 30 тисяч файлів. Більше того, за кількістю балів міжнародного журі, світлина знакової української пам'ятки архітектури та історії — Червоний корпус Київського університету — отримала почесне друге місце з майже 240 тисяч фото усіх країн-учасниць", — прокоментувала Ольга Мілянович, членкиня організаційного комітету конкурсу, прессекретарка ГО "Вікімедіа Україна".
За оцінками журі переможцями національного етапу стали:
- перше місце — Олександр Рижков, фото червоний корпус КНУ ім. Тараса Шевченка;
- друге місце — Артур Лагода, світлина із видом на Преображенську церкву у Львові;
- третє місце — Олександр Воропаєв, фотографія Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після влучання російської ракети 23 липня 2023 року;
- четверте місце — Роман Бречко, робота із зображенням Василіянського монастиря у Бучачі Тернопільської області;
- п’яте місце — Андрій Ковальський, знімок будинку Гілярія Трибеля у Житомирі;
- шосте місце — Дмитро Євдокимов, фото із видом на археологічний комплекс "Острів Байда", Запоріжжя;
- сьоме місце — Артур Лагода, знімок оперного театру у Львові;
- восьме та дев’яте місця — Роман Бречко із фото замку князів Острозьких-Любомирських у Дубно Ріненської області та Beyé Shevkiyeva із зображенням археологічного комплексу на плато Ак-Кая, Біла Скеля, АР Крим;
- десяте місце — Андрій Казун, фото П'ятницької церкви у Чернігові.
Окремо журі відзначили ще п’ять світлин: "За творчий підхід" — Павло Й. Шубарт, фото наріжного еркера палацу Абази в Одесі, та Дмитро Євдокимов, знімок II міст Преображенського у Запоріжжі. "За серію аерофото замків і фортець" нагороду отримав Роман Бречко, світлина із фортом-заставою у селі Тараканів, Рівненська область. Відзнаку "За незвичний ракурс" здобув Максим Попельнюх за знімок Північного моста (Київ), а також він отримав відзнаку "За незвичний ракурс і символізм" — фото Києво-Печерської лаври.
Про конкурс "Вікі людить пам'ятки"
"Вікі любить пам’ятки" (Wiki Loves Monuments) — міжнародний конкурс фотографій пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який був започаткований у 2010 році в Нідерландах. Конкурс був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі (2012).
Усього за час проведення конкурсу було завантажено майже 3,4 млн фотографій зі 102 країн і територій. В Україні конкурс проходив уже втринадцяте, його проводить громадська організація "Вікімедіа Україна".
За попередні роки проведення конкурсу в Україні понад три тисячі учасників та учасниць завантажили майже 416 тисяч світлин понад 41 тисячі об’єктів культурної спадщини.
У 2024 році до української частини конкурсу долучилися 322 учасники та учасниці, які завантажили 30 139 світлин українських памʼяток.
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