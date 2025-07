Письменниця Амеліна отримала британську премію Орвелла посмертно

Вікторія Амеліна, яка загинула 2023 року під час російського обстрілу Краматорська, посмертно стала лавреаткою британської премії Джорджа Орвелла. Її присудили за книгу Looking at Women, Looking at War" ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну").

Про це повідомили на сторінці премії в Х.

"Незабутня картина людських наслідків війни", – прокоментував голова журі Кім Даррок роботу Амеліної.

Письменниця отримала нагороду у категорії "Політичний нонфікшн". Її англомовна книга, що вийшла друком у Великій Британії в лютому 2025, поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.

Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла

Цю книгу Амеліна анонсувала на 29-му BookForum у Львові. Вона розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

Авторка не встигла закінчити книгу – вона загинула у 2023 році внаслідок отриманого поранення у Краматорську.

Героїнями книжки стали: документаторка Truth Hounds з позивним "Казанова", репортерки Євгенія Подобна і Віра Курико-Агієнко, правозахисниці Олександра Матвійчук, Лариса Денисенко, Катерина Рашевська, історикиня Олена Стяжкіна, письменниця Світлана Поваляєва, директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк, адвокатка і військова Євгенія Закревська, громадська активістка Ірина Довгань, поетка, колишня дружина вбитого письменника Володимира Вакуленка Ірина Новіцька. Їхні фото для книжки зробила Юлія Кочетова.

Книгу Вікторії Амеліної опублікували у видавництві William Collins році, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд.

Премія Орвелла – це премія за політичну літературу, що року присуджується у чотирьох категоріях: художній твір, документальна книжка, журналістська робота та викриття соціальних зол Британії. У кожному випадку переможцем стає твір, який найближче відповідає амбіціям самого Джорджа Орвелла – "перетворити політичну літературу на мистецтво".

Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, яка стала лавреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського та номінанткою на Літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія призупинила написання художніх творів і стала членкинею організації Truth Hounds, щоб документувати порушення прав людини.

Також вона брала участь у благодійних поїздках письменників Українського ПЕН на деокуповані території.

Вікторія Амеліна зазнала поранень внаслідок ракетного удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року. Тоді жінка супроводжувала в поїздці на схід України делегацію письменників та журналістів з Колумбії.

Попри зусилля лікарів Вікторія померла 1 липня 2023 року.