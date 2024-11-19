"Вицвілі кольори": в Італії вперше відкрили виставку з роботами Поліни Райко і Любові Панченко

У понеділок, 18 листопада, в міланській галереї Centro Brera в Італії відкрили виставку українських мисткинь "Вицвілі кольори" (Colori Spenti). Експозиція представляє роботи художниць, що постраждали від російського вторгнення.

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Про це УП.Культура повідомляє Український інститут.

Представлені роботи трьох українських мисткинь: Любові Панченко, Поліни Райко та Жанни Кадирової.

"Представлення робіт Панченко та Райко в Італії – це більше, ніж просто демонстрація мистецтва. Яскраві кольори їхніх робіт контрастують із трагедіями, які принесла російська агресія: смерті, екологічні катастрофи та випалену землю. Особливо важливо доносити ці реалії до італійців, багато з яких досі відчувають сентимент до так званої "великої російської культури", – розповіла Ксенія Калина, авторка ідеї та керівниця комунікаційного відділу Українського інституту.

"Особливо важливо доносити ці реалії до італійців, багато з яких досі відчувають сентимент до так званої "великої російської культури" Український інститут

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Так чи інакше війна вплинула на творчість та спадок трьох художниць. Наївістка Поліна Райко за життя перетворила свій будинок на артпростір, де на кожній стіні були зображені історії її життя, біблійні та міфологічні образи. Хоча мисткиня померла у 2004 році, місцеві жителі та митці Херсонщини зберігали її спадок.

Команда, що працювала над виставкою "Вицвілі кольори" Український інститут

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, цей простір було майже повністю знищено.

Модельєрка та шістдесятниця Любов Панченко у творчості надихалась українською традиційною культурою. Створені нею ескізи одягу тиражувались на радянських фабриках, у доробку Панченко було багато колажних робіт, пейзажів та розробок костюмів для українського хору.

Мисткиня не пережила окупацію росіянами Бучі й померла невдовзі після звільнення міста у віці 84 років.

Колаж Любові Панченко Український інститут

Сучасна художниця Жанна Кадирова своїми роботами розповідає про війну сьогодні, перетворюючи символи руйнування на потужні мистецькі висловлювання. Її роботи постійно експонують на міжнародних художніх майданчиках, як наприклад Венеційська бієнале сучасного мистецтва.

Відеоінсталяція Жанни Кадирової Український інститут

"Ми дуже горді й вважаємо за честь долучитися до поширення українського мистецтва в Італії. Нам, італійцям, пощастило жити без російських ракет, які літають над головою, але ми й досі не усвідомили, що саме Україна обороняє всіх нас від цього і стоїть за нашу свободу.

Взяти участь у цьому проєкті – це той мінімум, який наша газета може зробити, щоб вплинути статтями, ідеями та правдивою інформацією на формування громадської думки в Італії, спрямованої проти згубного російського імперіалізму", – наголосив Крістіан Рокка, головний редактор незалежної італійської онлайн-газети Linkiesta.

Відвідувачі прийшли на відкриття експозиції українських мисткинь Український інститут

Виставка триватиме до 28 листопада. Її організував Український інститут спільно з незалежним медіа з журналістських розслідувань Linkiesta та за підтримки Посольства України в Італії.

Крім головної експозиції представлять й публічну програму:

20 листопада відбудеться дискусія про культурні та екологічні втрати України від російської війни;

26 листопада – зустріч "Пізнати українське мистецтво".