ЮНЕСКО засудило російські удари по історичному центру Одеси

У понеділок, 18 листопада, на сайті ЮНЕСКО опублікували лист-звернення. У ньому організація засудила нещодавні обстріли по історичному центру Одеси, внаслідок яких постраждала пам'ятка архітектури.

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"ЮНЕСКО засуджує страйки, які завдали шкоди кільком історичним будівлям і школам в самому центрі історичного центру Одеси (Україна), об'єкту, внесеному до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою зникнення. Організація направила місію експертів на місце подій у суботу", – наголосили в ЮНЕСКО.

Також зазначили, що подібні дії російських військових суперечать міжнародному праву: "ЮНЕСКО вкотре закликає припинити будь-які напади на культурні цінності, що перебувають під захистом широко ратифікованих міжнародних нормативно-правових актів."

Одеська міська рада Одеська міська рада

Обстріл відбувся ввечері 14 листопада, внаслідок нього постраждала пам'ятка архітектури – сімейна амбулаторія по вулиці Пастера. Будівля знаходиться в межах охоронної зони ЮНЕСКО.

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Пошкоджень від вибуху зазнали вікна та двері, також виявили ушкодження стелі, балок покрівлі та стін. Також поламані меблі. Загалом було пошкоджено близько 20 будівель: навчальні заклади, історична архітектура та церква.

"Представник ЮНЕСКО в Україні провів переговори з представниками одеського муніципалітету в п'ятницю вдень, а в суботу на місце події виїхала місія експертів Організації, щоб допомогти оцінити збитки і підготуватися до забезпечення безпеки будівель", – також додали в організації.

Вже 18 листопада росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло 8 цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 39 людей, серед них чотири дитини.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на обстріл: "Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна".