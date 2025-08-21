Вийшов трейлер фільму про зомбі "Каховський об'єкт"

Вийшов трейлер фільму "Каховський об’єкт" про українських військових, які протистоять радянським зомбі. У прокат стрічка вийде 1 жовтня до Дня захисників та захисниць Україні. Про що Film.Ua повідомили УП.Культура.

Фільм продовжує лінійку горорів FILM.UA під назвою "Кіногероїні темних часів", що стартувала минулого року з "Конотопської відьми". Кожна зі стрічок серії присвячена боротьбі зі злом сучасності та руйнуванню російських імперських наративів, йдеться у повідомленні.

Екшн від Film.ua показує події після підриву Каховської дамби російськими військовими. Загін українських військових на чолі з бійчинею "Марою" потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. За сюжетом, там під час холодної війни Радянський союз проводив досліди на людях. Український загін знаходить там напівживих трупів солдатів радянської армії. Тепер, щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункеру, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному.

Зйомки фільму відбувалися півтора місяця на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Також у фільмі є кадри зруйнованої Каховської ГЕС, які зняли та надали військові.

Для зомбі команда створила сто унікальних образів. Також у фільмі є три монстри, не схожих на інших зомбі. Наразі творча команда не розкриває їх вигляд, але одного з них, зіграного Іриною Кудашовою, можна побачити у трейлері.

РЕКЛАМА:





Кожен з акторів фільму надихався образами реальних людей. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими жінками-військослужбовицями та є їх збірним образом.

"Для мене ця роль — про пізнання й прийняття себе, а найголовніше — про пробачення себе. Ми не можемо змінити події минулого, але здатні вплинути на майбутнє. Це історія про любов до сім’ї, адже все, що робить моя героїня, вона робить заради того, щоб урятувати брата, захистити й уберегти його", – коментує акторка Марина Кошкіна.

Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл – це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проєкті.